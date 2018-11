Tien mensen opgepakt bij brandstofprotest

Brussel - Afgelopen nacht werden tien mensen opgepakt bij het brandstofprotest van de gele hesjes, meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

“Er zijn tien mensen aangehouden, vijf bestuurlijk en vijf gerechtelijk”, zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Het crisiscentrum volgt de situatie verder op, zoals het hoort.”

Eerder meldde de lokale politie dat een manifestatie van de gele hesjes in Charleroi in de nacht van donderdag op vrijdag uit de hand gelopen was in Charleroi. Zowat zeventig relschoppers deelden zich op in kleine groepjes en begingen vernielingen op de openbare weg. Nadien bekogelden ze de politie met projectielen. Er werd ook geprobeerd een vrachtwagen te plunderen.

In de provincie Henegouwen bleven vrijdag tegen de ochtend op verschillende plaatsen manifestaties van “gele hesjes” voortduren. In de loop van de nacht werd de veiligheidszone rond de Total-site in Feluy opgeheven en werden de wegen opnieuw toegankelijk gemaakt.