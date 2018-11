Tien jaar cel voor kopstuk Albanese mensensmokkelaars: “Ze zijn al vijf jaar bezig”

Brugge - Het openbaar ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf gevorderd voor het kopstuk van een Albanese mensensmokkelbende. Alket D. (31) en zijn kompanen smokkelden wellicht honderden transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk. De veertien beklaagden voor de correctionele rechtbank in Brugge riskeren in totaal bijna drie miljoen euro boete.

In de nacht van 18 op 19 februari voerde de politie een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen in een Roemeense vrachtwagen.

‘The Untouchables’

Alket D. leidde de organisatie samen met Kujdesi D. (33) en Sabah Z. (34) vanuit Londen. Voor zijn kompanen werd acht jaar cel geëist. Het drietal werd in juni ingerekend, maar is niet op het proces aanwezig. “‘The Untouchables’ verzetten zich met hand en tand tegen hun uitlevering”, aldus procureur Frank Demeester.

De bende gebruikte het voormalige Formule 1-hotel in Gent als vaste uitvalsbasis. Van daaruit werden de transmigranten naar de parkings gebracht. De bende maakte gebruik van gegarandeerde transporten, waardoor ook drie vrachtwagenchauffeurs zich voor mensensmokkel moeten verantwoorden.

Minstens 90 migranten gesmokkeld

Slachtoffers betaalden 8.000 tot 13.000 pond (9.000 tot 14.500 euro) aan de organisatie. Het parket vroeg dan ook een verbeurdverklaring van in totaal 910.500 pond (1,02 miljoen euro). De smokkel van minstens 90 migranten kon in kaart gebracht worden, maar wellicht gaat het om honderden mensen. “Ze zijn al vijf jaar bezig met die vorm van industriële mensensmokkel”, aldus de procureur.

De bende zou volgens de Britse National Crime Agency (NCA) verantwoordelijk zijn voor het smokkelen van honderden transmigranten. In de nacht van 18 op 19 februari voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen.

De advocaten van de verdediging komen nog aan het woord.