‘Sympathisanten’ bieden ‘gele hesjes’ soep met laxeermiddel aan: “Het effect was snel merkbaar”

Een groep automobilisten die weinig medeleven met de ‘gele hesjes’ kon opbrengen, heeft op een originele manier geprobeerd om van de demonstranten af te komen. De ‘sympathisanten’ boden de verkleumde protesteerders soep en koffie met een speciaal ingrediënt aan: een dosis laxeermiddel.

De actie van de inmiddels beruchte ‘gele hesjes’, die demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen, werd woensdag in het noorden van Frankrijk op bijzondere wijze verstoord. In Kingersheim, in de buurt van Mulhouse, leken de demonstranten steun te krijgen van enkele passerende automobilisten. Zij boden de ‘gele hesjes’ soep en koffie aan. Een welkome versnapering in deze koude dagen.

Wat de verkleumde protesteerders echter niet wisten, was dat zij in een val liepen. De soep en koffie zaten namelijk vol laxeermiddel. Volgens verschillende Franse media bleek het extra ingrediënt zijn effect niet te missen. Verschillende ‘gele vestjes’ zouden hun post gedwongen hebben moeten verlaten. De sabotage had echter geen blijvend resultaat. De demonstranten zijn ondertussen in groten getale terug.

Eerder deze week ging het er nog gezellig aan toe bij het protest in Kingersheim: