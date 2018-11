Het (nog) onbekende toptalent: Real Madrid aast op Argentijnse diamant met een pikant verhaal

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Exequiel Palacios, de 20-jarige middenvelder van River Plate.

Zaterdag om 21u00 nemen Boca Juniors en River Plate het in Buenos Aires tegen elkaar op voor de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores, de Latijns-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. De heenwedstrijd in La Bombonera, de thuishaven van Boca Juniors, eindigde op 2-2 en zaterdag valt de beslissing in het legendarische stadion van River Plate: El Monumental.

Daarbij zullen heel wat ogen gericht zijn op Exequiel Palacios, de 20-jarige diamant van River Plate. Er staan verschillende topclubs in de rij voor de Argentijn die in 2015 debuteerde in het eerste elftal van Los Millonarios op amper 17-jarige leeftijd. Inter is kandidaat-koper, maar vooral Real Madrid aast op de middenvelder die in september zijn debuut maakte voor het nationale elftal.

River Plate-voorzitter Rodolfo D’Onofrio ontkende onlangs nog dat er een deal beklonken is met de Spaanse topclub van Thibaut Courtois. “Er is nog geen akkoord over een transfer, maar er is wel interesse van Real Madrid”, zei hij op America TV. Zowel Marca als AS beweren al een tijdje dat Palacios de eerste wintertransfer van De Koninklijke gaat worden. De transfer zou kort na de wedstrijd van zaterdag aangekondigd worden en zou 20 miljoen euro waard zijn. Niet slecht voor een jonge speler die het best uit de voeten kan in een rol als box-to-box-speler.

Schandaaltje

Een transfer naar Real Madrid lijkt dus eerder een kwestie van tijd. Als Palacios in januari effectief naar Spanje trekt, komt dat amper zes maanden nadat hij verstrikt raakte in een schandaaltje.

Alles draait rond Sol Perez, een van de bekendste weervrouwen ter wereld. De Argentijnse heeft bijna 4 miljoen volgers op Instagram. Niet vanwege haar weerpraatjes, wel door haar overvloed aan opvallende foto’s van zichzelf. De 25-jarige Perez kwam onlangs naar buiten met het verhaal dat ze een korte relatie heeft gehad met Palacios.

“Het was vreemd”, zei ze aan de Argentijnse tv. “Ik wilde aanvankelijk niet daten met iemand die jonger was als ik, maar hij drong er echt op aan. Op een dag wilde hij plots publiekelijk iets doen en iets gaan drinken in een café. Daarna beweerde hij dat ik iemand anders had, acteur Juan Guilera, en werd hij boos. Terwijl dat helemaal niet waar was.”

En toen moest het ergste nog komen voor Perez, die te gast was tijdens een Argentijnse tv-show met celebrities. “Plots kwamen er vrouwen naar buiten die zeiden dat ze zijn vriendin waren. Ik vond dat maar niks. Hij heeft me de sleutels van mijn huis teruggegeven en sindsdien hebben we elkaar niet meer gezien.” De vrouwen waar het over ging, zijn actrice/zangeres Juliana Orellano en kapster Karen Gramajo. Met die laatste zou Palacios nog steeds samen zijn.