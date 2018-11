Teruggekeerde Pär Zetterberg over zijn rol en functie binnen Anderlecht: “Ik moet het DNA van de club herstellen”

Vandaag stelt Michael Verschueren de eerste versterking voor de sportieve staff van Anderlecht voor. Pär Zetterberg komt vanaf januari 2019 de sportieve cel versterken als assistent van coach Hein Vanhaezebrouck. “Het DNA van de club was blijkbaar wat verdwenen en dat moet ik herstellen.”

Pär Zetterberg wordt dus naast Karim Belhocine bij Anderlecht assistent van coach Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht maakte het nieuws vrijdag bekend op zijn website. Op een foto poseert Zetterberg naast sportief verantwoordelijke Michael Verschueren, de opvolger van Luc Devroe, en Vanhaezebrouck. “Vandaag keert hij na 10 jaar terug naar de club van zijn hart. Aan de zijde van Hein Vanhaezebrouck kan hij vanaf januari 2019 dat paarse bloed in zijn aderen weer sneller doen stromen”, klinkt het poëtisch. “Hij zal de coach assisteren tijdens wedstrijden en trainingen. Daarnaast zal hij met bijzondere aandacht de jeugd opvolgen en begeleiden.”

“Een beetje thuiskomen”

“Het voelt goed terug te zijn, het is een beetje thuiskomen na tien jaar”, vertelde Zetterberg op de persconferentie. “Ik ben verleid door het project van de club. Ik ga met plezier aan de slag met Hein (Vanhaezebrouck, die naast hem zat, red.). Het is een nieuwe rol voor mij, ik moet nog veel leren, maar ik zal me volledig geven.”

“In tien jaar is de club veel veranderd en blijkbaar was het DNA van de club wat verdwenen en dat moet ik herstellen. Ik zal de spelers uitleggen wat dat juist inhoudt, wat het is om een speler van Sporting te zijn, wat men verwacht,...”

Maar wat is dat DNA van Anderlecht dan? “Anderlecht is een speciale club: je moet niet alleen winnen maar ook de manier waarop telt. En dat is soms moeilijk. Het komt neer op mentaliteit: je mag nooit de armen laten hangen. Je moet je bewust zijn van het respect dat je moet tonen voor de tegenstander, de supporters en de rest van de club. Sporting is nog steeds de grootste club van het land en het is mijn doel om dat zo te houden.”

“Geen ambitie om T1 te worden en ik ben ook geen T2”

Wat zijn rol dan precies zal zijn? “Ik heb alleszins geen ambitie om T1 te worden en ben ook geen T2, ik word gewoon opgenomen in de staff. Ik vertoef ook liever wat op de achtergrond. Een beetje zoals Jean Dockx destijds: die werd gerespecteerd door iedereen, door de club en door de spelers, en was erg belangrijk. Na hem bestond die functie eigenlijk niet meer bij Sporting, maar zo iemand had de club nodig. Concreet ben ik daar om te helpen waar nodig.”

Zetterberg kent Vanhaezebrouck nog van zijn actieve carrière. “Ik ken hem nog van in Harelbeke, ik heb nog tegen hem gespeeld (lacht) maar dat is lang geleden. We hebben ondertussen een keer of twee keer met elkaar gesproken en onze visie op voetbal is bijna hetzelfde. Ik zal veel van hem leren en ik hoop ook dat ik hem enkele punten zal kunnen bijbrengen.”

“In Zweden heb ik zo’n 5 tot 10 wedstrijden van het seizoen gevolgd, dus lang niet alles maar ik ken de ploeg toch een beetje. Het eerste contact werd gelegd bij de wedstrijd tegen Lokeren (toen Zetterberg Olivier Deschacht in de bloemetjes kwam zetten, red.). We hebben nog niet gesproken over transfers, maar ik heb wel de indruk dat er iets zal gebeuren. Ik denk dat de club wil tonen aan de mensen dat men iets wil doen, anders halen ze me niet terug.”

Dat zijn komst als een soort van charme-offensief naar de supporters is, stemt Zetterberg tevreden. “Ik hoop het, anders is dat een teken dat je niet geliefd bent. Maar ik ben me ervan bewust dat enkel de resultaten tellen. Dat weet Hein ook. Ze zagen me vroeger misschien als de zoon van Roger Vanden Stock maar dat is enkel als het goed gaat, als het minder liep was de kritiek des te harder.”

Lang moest Zetterberg niet nadenken toen het voorstel er kwam. “Ik was twee jaar scout maar had al snel door dat dat niet echt ‘my cup of tea’ was. Mijn kinderen wilden ook terug naar Zweden maar kinderen worden groot: mijn dochter is nu 18 en mijn zoon 21. Mijn vrouw zei ook meteen ‘ik kom mee’ en mijn dochter ook, alleen mijn zoon blijft in zijn appartement. Familiaal was het dus niet moeilijk maar er moest wel nog een akkoord gevonden worden met de club.”

Eerste zet van Verschueren

De komst van Zetterberg is de eerste officiële zet van Michael Verschueren als nieuwe sportief directeur van Anderlecht en meteen een die kan tellen: Zetterberg was en is enorm populair bij de fans. Hij droeg het paarswitte shirt tussen 1989 en 2000 (op een uitleenbeurt aan Charleroi na van 91 tot 93) en tussen 2003 en 2006. Hij won twee keer de Gouden Schoen en werd drie keer verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Zetterberg was na zijn actieve carrière wel nog even actief als scout voor Anderlecht, maar dat was geen groot succes met de floptransfers van onder anderen Max von Schlebrügge en Guillermo Molins. Hij besliste daarop zelf om te stoppen.

Bij Anderlecht hoopt men dat Zetterberg de club weer mee op het juiste spoor kan zetten. Na snelle exits in Europa en in de Beker van België rest de fiere recordkampioen alleen nog de competitie. Daarin staat Anderlecht na vijftien speeldagen vierde, op vijf punten van leider KRC Genk. Zondagavond wacht een lastige verplaatsing naar Sint-Truiden.

