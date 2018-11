Criminelen saboteren eerst auto van koerier in diamanten of juwelen om dan hun slag te slaan

Antwerpen - De taskforce Goudi en de mobiele eenheid van de Antwerpse politie konden dinsdag twee mannen, een 53-jarige Colombiaan en een 53-jarige Mexicaan, en een 31-jarige Colombiaanse vrouw arresteren in de Antwerpse diamantwijk. Ze hadden vermoedelijk plannen om een koerier van diamanten of juwelen te overvallen met een gekende truc. Eerst de auto saboteren, dan hun slag slaan.

Tijdens een interventie merkten inspecteurs van de taskforce Goudi een verdachte op in de Jacob Jacobstraat. De taskforce Goudi specialiseert zich in de winkels en handelaars in en rond de diamantwijk en heeft extra aandacht voor personen die denken een slag te kunnen slaan in deze buurt.

De verdachte, een 53-jarige Mexicaan, probeerde zich aan een controle te onttrekken, maar hij kon door de politie gevat worden. Via onderzoek van camerabeelden en het ANPR-netwerk kon de link gelegd worden naar een auto met Franse nummerplaten die geparkeerd stond in de Plantin en Moretuslei. De twee inzittenden, een 53-jarige man en 31-jarige vrouw uit Colombia, werden gearresteerd.

De drie verdachten hadden materialen bij die de inspecteurs herkenden, omdat die in het verleden ook gebruikt werden om voertuigen van mensen die kostbare ladingen vervoeren te saboteren. Ze steken onder meer een pin in de achterband.

Leeglopende achterband

Op het moment dat het geviseerde voertuig niet meer verder kan, meestal loopt de band pas leeg na een tijdje te hebben gereden, slaan de criminelen toe. De techniek is bij de inspecteurs van Goudi gekend uit dossiers in binnen- en buitenland en duikt regelmatig op in diamantwijken of bij juwelenbeurzen.

Twee jaar geleden lukten twee Zuid-Amerikanen een spectaculaire diamantroof door een pin in de achterband van een Antwerpse diamantair te steken. Hij werd toen bestolen voor 223.000 euro aan diamanten.

Het trio dat dinsdag werd gearresteerd is intussen door de onderzoeksrechter aangehouden voor ‘vereniging van misdadigers’. Het onderzoek loopt door.