In het Australische Port Augusta is vrijdag een enorme schoorsteen van een oude kolencentrale vernietigd. In totaal waren er 278 explosieven nodig om de constructie, gebouwd in 1984 en 200 meter hoog, tegen de grond te krijgen. De gecontroleerde ontploffing lokte ook een heleboel kijklustigen, die vanuit verschillende hoeken het schouwspel konden vastleggen. Met spectaculaire beelden tot gevolg.