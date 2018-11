Benzema mist Ronaldo niet bij Real en spreekt stevige ambitie uit van hoeveel keer hij wil scoren: “Nu is het aan mij”

Tot voor kort ging het niet zo goed met Real Madrid. De Koninklijke had het moeilijk zonder de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Maar sinds het aanstellen van Santiago Solari als trainer gaat het weer beter. En dat voelt ook Karim Benzema.

LEES OOK. Real Madrid aast op Argentijnse diamant met een pikant verhaal

De Fransman speelde jarenlang samen met Ronaldo, met wie hij een uitstekende relatie had op het veld. Benzema scoorde helemaal niet zo vaak als de Portugees, maar was belangrijk in de opbouw van de Madrileense aanval. Dat is de 30-jarige spits nog steeds, maar dit seizoen wil hij toch graag opnieuw wat meer scoren. Dat liet Benzema blijken in een interview op de clubwebsite.

“Als ik terugkijk op wat ik heb laten zien bij Real Madrid, met alle opofferingen, dan ben ik gelukkig”, aldus de Fransman. “We hadden Cristiano en nu niet meer. Het is nu mijn beurt en ik ben er klaar voor. Ik ga er geen aantal op plakken, maar ik hou ervan te scoren en goals voor te bereiden. Ik ga proberen zo veel mogelijk te scoren, ik wil in elke wedstrijd een doelpunt maken.”

Momenteel zit Benzema aan tien doelpunten, waarvan vijf in La Liga en drie in de Champions League. Zaterdag tegen Eibar wil hij zijn totaal aandikken. “35 doelpunten? Ik hou van dat getal”, klinkt het vol zelfvertrouwen bij de spits.

Begin september had de intussen ontslagen Julen Lopetegui al eens met lof gezwaaid voor Benzema. “Karim is een geweldige speler, dat is hij altijd al geweest. Hij verdient alle complimenten. Hij voelt zich goed en helpt het team. Waarom zou hij geen topscorer van La Liga kunnen worden? Waarom zou hij niet dertig of veertig keer kunnen scoren?”, klonk het toen.

De voorbije vijf seizoen scoorde Benzema achtereenvolgens 12, 19, 28, 22 en 24 doelpunten in alle competities voor De Koninklijke. Er 35 scoren, is dus zeer ambitieus.