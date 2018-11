Fox News door het stof na vergelijking tussen Hillary Clinton en soa

De Amerikaanse rechts-conservatieve zender Fox News heeft excuses aangeboden nadat voormalig presidentskandidate Hillary Clinton in een nieuwsuitzending werd vergeleken met herpes.

In de uitzending van donderdag ging het over de e-mails die Hillary Clinton jaren geleden als minister van Buitenlandse Zaken verstuurde vanop haar privéserver. Presentator Rick Leventhal uitte zijn verbazing over het feit dat Clinton nog altijd in het nieuws is.

“Ze gaat maar niet weg, ze is als herpes”, reageerde Anna Paulina, baas van de conservatieve denktank Turning Point USA.

Excuses

Leventhal was zichtbaar verrast door de opmerkelijke respons. “Oké, dat is nieuws”, stamelde hij. “Dit is niet gepast.” Het nieuwsanker bood de kijkers excuses aan voor het taalgebruik. Paulina was vervolgens niet meer te zien in het segment.

Arthel Neville, eveneens een nieuwsanker van het Trump-gezinde Fox News, bood later ook excuses aan voor de vergelijking. “We willen benadrukken dat we het taalgebruik van Anna Paulina niet goedkeuren en we verontschuldigen ons ten opzichte van Hillary Clinton.”