Inbrekersfamilie zette zelfs minderjarige kinderen in om meer dan 160 diefstallen te plegen aan Belgische en Nederlandse kust

Een ‘mobiele’ inbrekersfamilie die in het Nederlandse Domburg is aangehouden, wordt verdacht van ruim 160 diefstallen in auto’s en mobilhomes aan de Nederlandse en Belgische kust. De ouders zetten zelfs hun minderjarige kinderen mee in om inbraken te plegen. Na elke diefstal reden ze met hun mobilhome naar een andere kustgemeente.

De Belgische en Nederlandse kust werden afgelopen zomer geteisterd door een ware plaag van inbraken in auto’s en mobilhomes. In De Haan en Bredene alleen al werden 31 feiten gepleegd. De slachtoffers waren opvallend genoeg altijd buitenlanders.

“In dat onderzoek kon de recherche deze zomer een 18-jarige jongeman van Italiaanse afkomst arresteren”, zegt de lokale politie.

Ook in andere kustplaatsen, zoals Oostende en Zeebrugge, werden opvallend veel inbraken gepleegd. Telkens met dezelfde werkwijze.

De daders – de politie geloofde vanaf het begin dat het om een bende ging – sloegen meestal overdag of in de vooravond toe. In een aantal gevallen waren de eigenaars zelfs aanwezig maar maakten de daders van een onbewaakt moment gebruik om hun slag te slaan en waardevolle spullen uit auto’s en kampeerwagens te stelen.

“In sommige gevallen namen de dieven uitgebreid de tijd om de mobilhomes grondig te doorzoeken en richtten ze ook heel wat schade aan”, zegt de politie.

Soms gingen de daders wel erg grondig te werk. Foto: rr

Ongeveer halfweg de zomervakantie verschoof het probleem zich van ons land naar Nederland, meer bepaald naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, waar tientallen vakantiegangers het slachtoffer werden.

Ook hier weer werden vooral buitenlandse toeristen geviseerd. Meestal braken de daders in door met een schroevendraaier het slot of de deur te forceren. In een aantal gevallen, zo denkt de Nederlandse politie, werden kinderen door een openstaand raam van een mobilhome naar binnen geduwd zodat ze de deur van binnenuit konden openen.

Kinderen opgevangen in pleeggezin

Op basis van camerabeelden die van de daders gemaakt waren, kon de bende uiteindelijk worden opgerold. Ze verplaatste zich zelf met een kampeerwagen en werd klemgereden toen ze een camping in Walcheren wilden oprijden.

In het voertuig, waarmee ze van plaats tot plaats reden om toe te slaan, zaten acht mensen. Een man van 43 jaar, zijn 41-jarige vrouw, zes kinderen van 20, 18, 17, 16 en 11 jaar, en een baby van één jaar oud. Ze hadden (valse) Italiaanse papieren en zouden afkomstig zijn van de regio Napels.

“De jongen van elf jaar en het eenjarige meisje zijn geen verdachten in dit onderzoek”, zegt de politie. “Ze zijn in een pleeggezin geplaatst. Ook voor de 16- en 17-jarige is onderdak geregeld.”

De mobilhome is in beslag genomen. Net als een deel van de buit die bestond uit onder meer koffers, kleding, speelgoed, elektrische apparaten, laptops, telefoons, sieraden en geld.

De ouders en de kinderen van 20 en 18 jaar zitten, in afwachting van de rechtszaak die op 4 december in Nederland start, nog vast.