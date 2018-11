Blessuregolf bij Anderlecht, Vanhaezebrouck rekent op de jonkies

Niet alleen Club Brugge kreunt momenteel onder een blessuregolf, bij aartsrivaal Anderlecht zit de ziekenboeg dit weekend minstens even vol. Zo kan trainer Vanhaezebrouck zondag op het veld van STVV niet rekenen op Kums, Trebel en Dimata.

Het lijstje afwezigen van Anderlecht voor komende zondag kan tellen: Musona, Kums, Dimata, Douda, Najar en Morioka werden toegevoegd aan het lijstje waar ook de langdurig geblesseerden Trebel, Sowah en Cobbaut al opstonden. Achter de namen van Saief en Sanneh staat nog een vraagteken.

“Nooit eerder werd ik geconfronteerd met zoveel afwezigen. We hebben veel tegenslag op dit moment”, zei coach Hein Vanhaezebrouck vrijdag op de persconferentie. “Enkele spelers zijn van hun nationale ploeg teruggekeerd met een blessure, dat kan gebeuren. De interlandbreak is de enige periode waar de spelers in onze drukke competitie een weekje rust zouden kunnen krijgen, maar als international moet je dan twee matchen spelen. Onze internationals krijgen nooit rust. Maar we zijn niet de enige ploeg die daar last van heeft.”

Toch wil Vanhaezebrouck zich niet verschuilen achter die lange lijst met geblesseerden. “Gelukkigen hebben we een grote groep. We hebben een jong team en we geloven in de jeugd. Vorig seizoen hadden we ook veel geblesseerden en hebben we dat cash betaald tegen STVV. Maar het is nu aan de jongeren om te tonen dat ze op alle vlakken een stap vooruit hebben gezet. Ik bescherm mijn jonge spelers altijd en zal dat blijven doen. Maar nu krijgen ze de kans om te tonen dat ze er klaar voor zijn. Dat ze gegroeid zijn op het vlak van leiderschap, maturiteit, communicatie…”

Anderlecht staat momenteel vierde, op vijf punten van leider Genk en één punt Club Brugge en Antwerp. “Iedereen spreekt over Anderlecht als over een catastrofe. Maar onze cijfers zijn niet zo slecht als iedereen beweert. We hebben de derde beste aanval en derde beste verdediging van het land. Het is wel zo dat onze tegendoelpunten cadeautjes zijn.”

“Pro League zou moeten ingrijpen over kunstgrasveld van Stayen”

Zondag krijgt Anderlecht ook te maken met het vreselijke kunstgrasveld van Stayen. “Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik heb van mijn collega’s weinig lof erover gehoord. Ik ben sowieso al geen voorstander van kunstgras en als het dan ook nog plat ligt, dan moet de Pro League ingrijpen. We hebben in onze voorbereiding op de match ook op kunstgras getraind, maar eigenlijk kan je dat niet simuleren. Want ons kunstgrasveld is in perfecte staat. Hoewel het even oud is en even vaak gebruikt wordt als dat van Stayen. Als we op een vergelijkbaar veld zouden willen trainen, zouden we tien keer met een betonroller over ons kunstgrasveld moeten rijden. Het is wraakroepend dat je jouw toevlucht zoekt tot iets wat artificieel is en het dan vervolgens ook archislecht laat worden. Ik laat in het midden wiens schuld dat is.”