Dat was op het nippertje: slapende man ontsnapt met veel geluk uit brandende wagen

Deze man in het Russische Vladimir mag van geluk spreken dat hij een goede engelbewaarder heeft. Maandag sliep hij in zijn wagen toen het voertuig plotseling in brand schoot. Hij werd gelukkig net op tijd wakker en kon met het nodige geluk aan de vlammen ontsnappen.

Volgens ooggetuigen was de bestuurder dronken toen het incident gebeurde. De man lag al een halfuur te slapen in zijn wagen terwijl hij per ongeluk op het gaspedaal drukte. “Plots zagen we rook uit de wagen komen terwijl de man er nog in zat”, vertelde een omstaander. “Mensen klopten tegen het raam en probeerden de deur te openen, maar dat lukte niet. Hij bleef maar slapen, en de deuren waren gesloten.”

Pas toen het voertuig al in lichterlaaie stond, kreeg het slachtoffer zijn benarde situatie in de gaten. Zo valt op een filmpje van een ooggetuige te zien hoe de man plots uit zijn auto kroop en snel wegliep. De brandweer kwam uiteindelijk ter plaatse om het vuur te blussen. De bestuurder had geen verwondingen opgelopen, al was zijn wagen wel goed voor de schroothoop.