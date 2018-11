Verplichte digital detox in vakantieresort op Bali: smartphones, iPads en camera’s verboden aan het zwembad

Terwijl heel wat restaurants, winkels en hotels gretig gebruikmaken van sociale media om zichzelf te promoten, doet een vakantieresort op Bali net het tegenovergestelde: gasten worden er aangemoedigd om het digitale even achterwege te laten. Meer zelfs, het is verboden om smartphones en iPads mee te nemen naar het zwembad.

Een selfie bij het zwembad? Een fotootje van die lekkere cocktail met een palmboom op de achtergrond? Een filmpje van de spelende kinderen? Niet vanuit Ayana Resort and Spa, een luxueus vakantieresort op het populaire Indonesische eiland Bali. Tussen 9 en 17 uur is het er immers verboden om de smartphone te gebruiken aan en rond het zwembad. Hetzelfde geldt trouwens voor andere elektronische apparaten zoals tablets, e-readers en digitale camera’s.

Geen selfies aan het zwembad van Ayana Resort. Foto: Ayana Resort

Spelletje Jenga?

Terwijl prachtige plaatjes op Instagram en Facebook voor heel wat reclame kunnen zorgen, wil dit hotel haar gasten net aanmoedigen om géén foto’s te nemen en die vervolgens uitgebreid te delen op sociale media. Meer “in het moment” leven en de virtuele wereld even achterwege laten op vakantie, dat is waar hun In the Moment-programma voor staat.

Het verbod op elektrische apparaten bij het zwembad geldt als een duwtje in de juiste richting. Mensen die hun gsm liever niet willen achterlaten op de hotelkamer, kunnen die kwijt in een locker aan het zwembad. “Met het digitale detox-reglement proberen we mensen van hun nieuwsverslaving af te helpen en ze ervan te weerhouden continu foto’s te nemen, mails te beantwoorden en statusupdates te doen op hun sociale media”, aldus een woordvoerder van het hotel.

De gasten worden bovendien extra aangemoedigd tot andere activiteiten: er zijn genoeg boeken om te lezen en er is een aanbod aan spelletjes. “Probeer echt te ontspannen en in het moment zelf te leven”, klinkt het. “Speel een spelletje Jenga, schaken of kaarten!”

(lees verder onder de foto)

Het vakantieresort wil gasten aanmoedigen meer “in het moment” te leven. Foto: Ayana Resort

Nomofobie

Terwijl sommige vakantiegangers wel degelijk op zoek gaan naar rust en digitale detox op reis, is het voor heel wat reizigers erg moeilijk om het allemaal los te laten. In 2018 publiceerde marketinggroep OnePoll een rapport dat aantoonde dat 53 procent van de Amerikaanse reizigers hun smartphone nooit uitzet op reis. Twintig procent zei dat ze hun telefoon minstens één keer per uur bekijken op reis, terwijl 14 procent bekende dat minstens twee keer per uur te doen.

Hoewel heel wat van de ondervraagden zegden hun smartphone op reis vooral te gebruiken om de gps te raadplegen, woorden te vertalen of hun reis verder uit te stippelen, gaven anderen toe dat ze de connectie gewoon niet konden doorknippen. Kortom: ze hebben last van nomofobie, de overmatige angst om niet bereikbaar te zijn via de smartphone.

Of de hotelgasten die hun gsm niet achterwege kunnen laten, gestraft worden, valt te betwijfelen. Maar voor de nomofoob voorziet het Ayana Resort op Bali alvast nog een bijzondere cocktail: de Digital Detox bevat wodka, yuzu, honing en vers tomatensap.