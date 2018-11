PSG dit weekend nog zonder Neymar en Mbappé, coach hoopt dat ze Liverpool halen

Neymar (adductoren) en Kylian Mbappé (schouder) moeten forfait geven voor de competitiematch van PSG zaterdag tegen Toulouse. De twee vedetten raakten deze week geblesseerd tijdens wedstrijden met hun land. Hun coach Thomas Tuchel hoopt de aanvallers te recupereren voor de Champions Leaguepartij van woensdag tegen Liverpool.

“Voor morgen nemen we geen risico. Ze zullen niet spelen zaterdag. Maar we laten de mogelijkheid open dat ze woensdag spelen tegen Liverpool. Ik geloof dat het kan”, zei Tuchel vrijdag.

Neymar viel in een oefeninterland tegen Kameroen al na acht minuten uit met een verrekking in de rechteradductoren. Mbappé blesseerde zich tegen Uruguay aan de rechterschouder. Hij moest na 36 minuten worden gewisseld met een kneuzing.

PSG is autoritair leider in de Ligue 1 met 39 op 39 maar in de Champions League moeten de Parijzenaars, met Thomas Meunier, vol aan de bak om te overwinteren. Na een 5 op 12 volstaat woensdag voor eigen publiek alleen winst tegen Liverpool, dat net als Napoli 6 punten heeft. Rode Ster Belgrado heeft er 4.