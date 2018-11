Ex-flankaanvaller KV Oostende ook in beroep veroordeeld tot zes maanden celstraf en jaar rijverbod

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf en een jaar rijverbod gekregen. Hij kreeg die straf eerder al opgelegd door de politierechter, maar de ex-flankaanvaller van KV Oostende en AA Gent ging in beroep.

Yassine El Ghanassy, die tegenwoordig voor voor Al-Raed in Saoudi-Arabië speelt, reed op 25 juli 2016 met zijn Porsche Carrera 4 aan een snelheid van 57 kilometer per uur door de bebouwde kom in Oostende. Een lichte overtreding maar omdat hij zijn boete niet betaalde kwam de zaak bij het parket terecht. Daar bleek dat de voetballer op het moment van de overtreding nog een rijverbod had en zelfs nog proeven moest afleggen om zijn rijbewijs terug te krijgen.

El Ghanassy was lang niet aan zijn proefstuk toe en liep intussen liefst zestien veroordelingen op voor verkeersinbreuken. Na een zware snelheidsovertreding werd zijn Porsche 911 Carrera 4 in oktober 2017 verbeurd verklaard. Ook hiertegen ging hij in beroep, maar vorige maand nam de rechter de wagen definitief af.