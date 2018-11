Politie deelt hallucinante beelden van bestuurder die op het nippertje aan botsing met trein ontsnapt

Veurne - De lokale politiezone Spoorkin heeft op haar Facebookpagina hallucinante beelden gedeeld van een trein die bijna crashte tegen een auto die door de gesloten slagbomen was gereden. De beelden moeten de bevolking wijzen op de gevaren bij een overweg, de politie roept nogmaals op om de slagbomen én rode lichten te respecteren.

De zenuwslopende video werd gedeeld een dag na het dodelijke ongeval met een automobilist en trein in het West-Vlaamse Tielt, en werden op Wapenstilstand gefilmd nabij een overweg in het Veurnse Avekapelle. De bestuurder van het voertuig kon via de beelden worden geïdentificeerd en er werd een proces-verbaal opgemaakt.

Volgens de korpschef van de politiezone Devid Camerlynck gaat het om een man uit de buurt die “goed weet dat daar een spooroverweg is”, zo meldt de krant Het Laatste Nieuws. “Het is nog niet duidelijk of de man verward was, verblind door de zon of dat er een andere oorzaak was.”

De machinist van de trein – die een noodstop moest maken – was in shock toen hij de auto op het nippertje had gemist en moest uiteindelijk worden vervangen. Het parket van de politie heeft het proces-verbaal over het incident in handen en zal beslissen of de bestuurder die de rode lichten en de gesloten slagbomen negeerde voor de rechter moet verschijnen.

Ook in Kessel, een deelgemeente van Nijlen, was een vrouw te ongeduldig om te wachten op de gesloten slagbomen. Op een video is te zien hoe ze de sporen oversteekt vlak nadat een trein is gepasseerd, tot groot onbegrip van iedereen die de onthutsende beelden onder ogen kreeg.

