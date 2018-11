Mourinho: “Lukaku en Fellaini zijn speelklaar, weliswaar met een klein risico”

Manchester United kan morgen/zaterdag in de competitiewedstrijd thuis tegen Crystal Palace rekenen op Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. De twee Rode Duivels kwamen niet in actie in de Nations League maar zijn weer fit voor de dienst, zo bevestigde hun coach José Mourinho vrijdag.

Lukaku en Fellaini ontbraken allebei in de voorbije Nations Leagueduels tegen IJsland (2-0 winst) en Zwitserland (5-2 verlies). Lukaku werd wel opgeroepen door bondscoach Martinez maar haakte af met een hamstringblessure. Fellaini zat niet in de selectie, op eigen vraag zo bevestigde hij zelf. De middenvelder, die sukkelde met een ontstoken pees in de lies, verkoos van de interlandbreak gebruik te maken om aan zijn herstel te werken.

Beide internationals zijn nu echter alweer speelklaar, al bouwt Mourinho voor Lukaku nog een beetje voorzichtigheid in. “Lukaku is klaar. Ik zou zeggen dat er een klein risico is, maar hij is klaar. Fellaini zal spelen”, aldus The Special One.

Ook andere vraagtekens als Pogba, Rashford en Martial kunnen zaterdag meedoen. Manchester United staat na twaalf speeldagen op de achtste plaats in de Premier League met 20 punten, twaalf minder dan leider en stadsgenoot City.