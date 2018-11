Gestoken, gefolterd en verkracht, maar dader “herinnert er zich niets van”

Lebbeke / Aalst - Thomas D.B. stak zijn vriendin tijdens een urenlange foltering in de borst en de keel, sneed met een mes in haar borsten en schoot kogels in haar vagina. Een moordplan dat hij op voorhand uiteenzette in een filmpje. “Ik herinner me niks”, aldus D.B.

De 29-jarige elektricien Thomas D.B. uit Aalst was bij de start van zijn proces vrijdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde lovend over zichzelf. “Eigenlijk ben ik iemand die altijd goed wil doen voor mensen”, vertelde hij. “Ik ben zeer behulpzaam en beschermend. Vaak wil ik té goed zijn. Dat is misschien mijn negatieve eigenschap.” Karaktertrekken die hij allesbehalve toonde op 11 april 2015. Toen stond hij aan de deur van het appartement van zijn vriendin Nele D. (26) in de Potaardestraat in Lebbeke, om te praten over hun relatie die in het slop zat. Een gesprek dat vrijwel meteen ontaardde in een vier uur durend horrorverhaal.

Nele D. werd vastgebonden, met een mes in de borst, hals en het gezicht gestoken, verkracht met een baseballknuppel, in haar borsten en geslachtsdeel gesneden en met een luchtdrukpistool in de vagina geschoten. Het materiaal om de gruweldaad mee uit te voeren, had Thomas D.B. meegenomen in een tas.

Drie ontsnappingspogingen

“Thomas zei dat hij me ging vermoorden en vroeg hoe ik wou sterven”, verklaarde het slachtoffer achteraf. “Voor de buitenwereld zou hij mijn dood als zelfmoord doen uitschijnen.” Terwijl Thomas D.B. al begonnen was met het verwijderen van alle bloedvlekken in het appartement, probeerde Nele D. tot driemaal toe te ontsnappen. Bij haar laatste poging stortte ze zich van het balkon op de tweede verdieping naar beneden. Ze slaagde erin om zich, naakt en badend in het bloed, tot bij het huis van haar nonkel te slepen. Die alarmeerde meteen de hulpdiensten. De jonge vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar kon men haar leven redden.

Thomas D.B. was ondertussen gevlucht naar het huis van zijn ouders. Toen de politie van Erpe-Mere/Lede hem daar wou inrekenen, vluchtte hij opnieuw weg met de auto. Een agent moest daarbij wegspringen om niet aangereden te worden. D.B. slaagde erin om de politie af te schudden en verschanste zich op een adres in Nederland. Daar kon hij nog diezelfde avond gearresteerd worden, maar niet zonder dat hij een agent met een mes in de hals stak. Voor die feiten werd hij in Nederland al veroordeeld tot zes jaar cel.

“Ik was mezelf niet meer”

Van de gruwel die zich in het appartement in Lebbeke had afgespeeld, beweerde D.B. zich vrijdag niets meer te herinneren. “Ik weet nog dat Nele me begon te schelden en mijn familie van alles verweet. Ze maakte mij belachelijk. Daarna was ik mezelf niet meer. Wat er dan gebeurd is, weet ik niet meer. Ik herken mezelf ook helemaal niet in de feiten.”

Een filmpje dat op de computer van Thomas D.B. werd gevonden, toont echter aan dat het plan om Nele D. te vermoorden, al eerder werd bedacht. “Thomas nam zichzelf op terwijl hij vertelde dat hij zijn vriendin ging folteren op de wreedste manier die je je maar kan inbeelden”, zei Openbaar Aanklager Caroline Jonckers. “Haar dood moest traag en pijnlijk zijn. Hij vertelde in geuren en kleuren hoe hij haar zou folteren, verkrachten en vermoorden. “Ze zou wensen dat ze nooit geboren was”, verklaarde hij. Daarmee kondigde hij letterlijk zijn moordplan aan, dat hij een paar weken later zou uitvoeren.”

Thomas D.B. deed het filmpje af als fictie. “Het was fake en bedoeld voor YouTube”, wist hij.

Het Openbaar Ministerie eist twintig jaar cel en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar voor Thomas D.B. wegens moordpoging, foltering en verkrachting, en poging tot doodslag op de agent. Vonnis volgende maand.