Hoe een befaamde rots het grootste knelpunt blijft in aanloop naar Brexit-top

Brussel - Spanje eist een “schriftelijk” engagement van Groot-Brittannië over dwergstaat Gibraltar. Dat heeft de Spaanse staatssecretaris voor Europese Zaken Luis Marco Aguiriano vrijdag in Brussel gezegd in de aanloop naar de Europese top over de Brexit. Als dat er niet komt, zal de premier Pedro Sanchez zijn veto stellen tegen de huidige deal. Het Britse overzeese gebied blijft zo het voornaamste knelpunt in de onderhandelingen.

In Brussel kwamen de vertegenwoordigers van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vrijdag bijeen om de Brexit-top van zondag voor te bereiden. Daar moeten de chefs hun fiat geven voor het akkoord over de boedelscheiding met Groot-Brittannië en een verklaring over de toekomstige relaties met Londen. Bij Spanje is de bekommernis het grootst over dwergstaat Gibraltar. “Het blijft de enige uitstaande vraag”, meldde een diplomatieke bron na afloop.

Madrid wil namelijk garanties dat het directe zeggenschap heeft in alle toekomstige onderhandelingen die gevolgen kunnen hebben voor het Britse overzees gebied in het zuiden van Spanje. Ook Spanje claimt soevereiniteit over de befaamde rots en omstreken. “Het is duidelijk, en de regering is vastberaden, dat absoluut verzekerd moet worden dat elk akkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië de voorafgaande instemming van Spanje vereist wanneer het Gibraltar betreft”, herhaalde een regeringswoordvoerster vrijdag.

Veto tegen Brexit

Premier Pedro Sanchez belde donderdag nog met zijn Britse ambtgenoot Theresa May. Na afloop dreigde hij er opnieuw mee dat Spanje het akkoord niet zal ondersteunen indien zijn wens niet wordt ingewilligd. “Na mijn gesprek met Theresa May blijven onze standpunten verschillen”, tweette hij donderdagavond, vlak voor hij in Cuba zou landen voor een officieel bezoek. “Mijn regering zal steeds de belangen van Spanje verdedigen. Als er geen verandering komt, zullen we ons veto stellen tegen Brexit.”

Zo blijft de kwestie-Gibraltar het voornaamste knelpunt in de aanloop naar de top. Het voorbehoud van Frankrijk en enkele andere landen over de toekomstige toegang van hun vissers tot Britse wateren zou volgens diplomaten geen echte hindernis meer vormen in de aanloop naar zondag.

Premier Pedro Sanchez zal zijn veto stellen tegen Brexit als er niets verandert. Foto: EPA-EFE

Rotsblok aan het been

Gibraltar werd in 1704 veroverd door het Verenigd Koninkrijk en valt sindsdien onder de Britse soevereiniteit. De dwergstaat, gelegen bij de ingang van de Middellandse Zee, maakt echter geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk zelf: het is een Brits overzees gebied en heeft een eigen bestuur. Het is vooral bekend om haar befaamde en mythische ‘Rots van Gibraltar’ en was lange tijd een belangrijke, militaire basis voor de Britse Royal Navy. Enkele bevoegdheden - zoals defensie en Buitenlandse Zaken - vallen wél nog onder de verantwoordelijkheid van Groot-Brittannië.

Zo vormt het gebied al decennialang een punt van discussie tussen de Spanjaarden en de Britten. Spanje maakt aanspraak op de rots, maar de inwoners van Gibraltar hebben al in verschillende referenda duidelijk gemaakt dat ze niet bij het land willen horen. Zij voelen zich meer verbonden met de Britten.