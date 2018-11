Ingenieur meer en meer IT’er

Ingenieurs moeten van veel markten thuis zijn. Opvallend is dat IT-kennis meer en meer komt opzetten. Zowel ingenieurs als hun werkgevers vinden het een belangrijke competentie. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursvereniging ie-net naar aanleiding van de week van de ingenieur die deze week loopt.

Het is de tweede maal dat ie-net een onderzoek deed bij ingenieurs. In totaal deden er ruim 900 ingenieurs mee aan het onderzoek, naast zowat 300 bedrijven.

Een aantal bevindingen van de vorige editie werden bevestigd. Zo zijn ingenieurs, in vergelijking met andere profielen, eerder werkzaam bij grotere organisaties. Bijna twee op drie werkt bij werkgevers met meer dan 250 werknemers. Bouw, chemie en metaalnijverheid duiken hierbij het meest op.

Industrie 4.0

Het onderzoek van ie.net stond in het teken van Industrie 4.0, een verzamelnaam voor technologieën en concepten binnen de kennis-en maakeconomie. “Industrie 4.0 zet ICT en nieuwe technologieën slim in waardoor producten en machines onderling worden verbonden en slim worden aangestuurd”, zo klinkt het bij Ie-net. Iets meer dan de helft van de ingenieurs heeft al gehoord van Industrie 4.0, waarmee ze het zowat even goed doen als de bedrijven.

64 procent van de ingenieurs ziet de trend van Industrie 4.0 alvast als een kans, en niet zozeer als een bedreiging. Al vreest tegelijk 36 procent van hen wel dat ze op een gegeven moment het tempo van de opeenvolgende evoluties, veroorzaakt door Industrie 4.0, niet meer kunnen volgen.

IT-kennis

Als we het aan de ingenieur zelf vragen zijn zijn of haar probleemoplossend vermogen, het beheren van complexiteit en veranderingsbereidheid de belangrijkste competenties in het kader van Industrie 4.0. Op vier in deze lijst staat IT-kennis, al neemt dat luik wel flink toe in vergelijking met het vorige onderzoek. Bij de bedrijven staat IT-kennis zelfs op nummer één als gewenste competentie.

Terwijl minder dan 25 procent van de ingenieurs vindt dat ze over goede sociale vaardigheden en flexibiliteit beschikken, is IT-kennis bij meer van de helft van de ingenieurs aanwezig. Althans, zo schatten ze het zelf in. En meer dan 50 procent van hen denkt kennis te hebben van data-analyse en data tools.

Iets meer dan de helft van de ingenieurs heeft ervaring met typische IT-concepten als Internet of Things of cloud computing. Kortom, IT-kennis wordt belangrijker voor ingenieurs en hun werkgevers. In tijden van digitalisering is dat ook niet zo verwonderlijk. Of hoe de ingenieur ook een beetje (meer) IT’er wordt.

