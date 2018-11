Jobopportuniteiten voor techneuten

Sirris met hoofdvestiging in Brussel is het collectief onderzoeks- en innovatiecentrum van de technologische industrie in België. 155 experts helpen elk jaar 1.500 bedrijven bij het realiseren van hun innovatieprojecten. Tom Tourwé (43) is Technical Lead en beheert de technologische aspecten van de competentiecel rond intelligente dataverwerking.

Voordat hij bij Sirris begon, behaalde Tom Tourwé (43) onder meer een doctoraat computerwetenschappen aan de VUB en was hij onderzoeker bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. Elf jaar geleden kwam Tom via een selectiebureau bij de pas opgerichte ICT-afdeling van Sirris. “Ik begon in een klein team van vier mensen die focusten op software. Samen met een collega startten we met projecten rond data en artificiële intelligentie. Nu vormen we een groep van tien medewerkers, het EluciDATA Lab”, vertelt hij.

“We initiëren zelf innovatieprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven. De uitdagingen waarmee ondernemingen kampen, zijn interessant en de kunst is om haalbare oplossingen te vinden.”

Van commerciële doelstellingen naar prototype

Het team waarin Tom Tourwé werkt, voert zowel kortlopende opdrachten van enkele dagen uit als langlopende projecten verspreid over enkele jaren. “Binnenkort starten we een project met bedrijven die veiligheidskritische producten maken voor professionele gebruikers. Omdat die producten vaak overgedimensioneerd zijn, willen de bedrijven weten hoe hun producten concreet gebruikt worden in het veld. Door de data die ze hierover verzamelen te analyseren, kunnen ze de productiekosten wellicht verminderen”, vertelt hij.

“Concreet brengen wij deze bedrijven samen, identificeren hun doelstellingen, schrijven een innovatiedossier en onderzoeken samen technologische oplossingen tijdens het project zelf. De bedoeling is te komen tot kennisoverdracht via het bouwen van prototypes.” Om dergelijke projecten te financieren wordt een dossier ingediend bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Blijven leren

Tom Tourwé groeide uit tot technologisch verantwoordelijke binnen zijn team. Zijn takenpakket is naar eigen zeggen erg gevarieerd. “Bedrijfsbezoeken maken een belangrijk onderdeel uit van mijn job, ik geef presentaties over wie we zijn en wat we doen, verzorg masterclasses, volg nauwgezet wat er gebeurt in het domein, organiseer technische meetings met het team, initieer projecten, stel budgetten op, lees contracten na en praat met overheden. Binnen twee weken is de deadline van een project met een Brussels bedrijf. Ik ben nu volop bezig met het uitschrijven van een voorstel.”

