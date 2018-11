Brutaal maar doeltreffend: Londense politie toont nieuwe techniek om dieven op bromfietsen te overmeesteren

Dieven die op bromfietsen wegvluchten: het is een plaag waar de Londense politie al lange tijd mee kampt. Sinds kort maakt het korps daarom gebruik van een nieuwe techniek om criminelen te overmeesteren. Die oogt opvallend brutaal: door een botsing uit te lokken met de combi brengen ze telkenmale de dieven uit evenwicht.

Voorlopig krijgen enkel speciaal opgeleide bestuurders toestemming om de nieuwe techniek uit te voeren. Sinds de invoering is de methode al 63 keer gebruikt. Volgens de politie geldt het als last resort indien de veiligheid van voetgangers in gevaar is.

“Sommige dieven denken ons te slim af te zijn door hun helmen uit te doen tijdens de achtervolging”, vertelde Tony McGovern, een van de gespecialiseerde chauffeurs van het korps. “Maar zoals je kan zien op de beelden, hebben we de tactiek ook al gebruikt bij bestuurders die geen helm aanhadden.”

De harde aanpak van de politie hoeft overigens niet te verbazen. Sommige criminelen kunnen tot maar liefst dertig diefstallen plegen in amper één uur, waarbij ze het vooral gemunt hebben op smartphones, horloges en tassen. En ook zij schuwen het geweld niet, aangezien de agenten zelf eveneens meermaals gewond raakten door dieven die recht op hen afkwamen.

De dalende trend bevestigt in ieder geval dat het de goede richting uitgaat. Zo is het aantal diefstallen met bromfietsen in het afgelopen jaar gedaald van 19.000 naar 12.500. “En we zullen onvermoeibaar blijven doorwerken om deze neerwaartse trend te behouden”, liet de politie nog weten.