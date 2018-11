Duitse gerecht beschuldigt 95-jarige van moord op 36.000 gevangenen

Opvallend nieuws uit Duitsland: het parket van Berlijn heeft een voormalige concentratiekampbewaarder aangeklaagd. De man is inmiddels 95 jaar oud. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor de moord op 36.000 gevangenen in het concentratiekamp Mauthausen.

Hans H. heet hij. Tussen de zomer van 1944 en het voorjaar van 1945 was Hans H. bewaker in het kamp van Mauthausen. Hans H. heeft dat nooit ontkend. Maar hij voelde zich altijd veilig. Hij was gewoon kampbewaker geweest. Zij bleven veilig buiten schot van de Duitse justitie.

Foto: AFP

Maar daar komt nu verandering in. Het Duitse gerecht verandert van strategie: ze zoekt niet enkel meer SS’ers die als leidinggevende de moorden in de kampen lieten uitvoeren. Sinds kort maakt het ook jacht op de gewone kampbewakers, lieden die alles zagen gebeuren maar niet hebben ingegrepen.

Dodelijke injecties

Zo opende de Duitse justitie de jacht op Hans H. Hij was lid van de 16de Kompanie van de SS-Totenkopf Sturmbannes op het einde van de oorlog. In die periode zijn meer dan 36.000 gevangenen in het kamp gedood.

Foto: REUTERS

De meeste slachtoffers stierven in de gaskamers. Maar onder het toezicht van Hans H. vielen ook veel slachtoffers door dodelijke injecties of schietpartijen. Andere concentratiekampbewoners zijn uitgehongerd of gestorven door dorst.

Mauthausen was het grootste concentratiekamp van de nazi’s in het gebied van het hedendaagse Oostenrijk. In totaal zijn er 200.000 mensen gevangengezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 100.000 van hen werden gedood.

Medeplichtig

Gisteren is Hans H. opgepakt. Hij is geen uitzonderen, zegt het Duitse gerecht. Onlangs zijn er nog een aantal kampbewakers opgepakt. Dat de feiten ondertussen meer dan 70 jaar geleden zijn gepleegd, is geen juridische beperking. Op moord en medeplichtigheid eraan staat geen verjaring in Duitsland.