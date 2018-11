Dortmund neemt goudhaantje Paco Alcacer definitief over van Barcelona

Borussia Dortmund, de leider in de Bundesliga, heeft de huurovereenkomst van Paco Alcacer omgezet in een definitieve transfer. De 25-jarige Spaanse aanvaller keert volgende zomer dus niet terug naar FC Barcelona. Hij ondertekende vrijdag bij de ploeg van Axel Witsel een overeenkomst tot 2023.

Alcacer is geen vaste waarde in het elftal van Dortmund maar in acht wedstrijden deed hij toch al negen keer de netten trillen. Elke 44 minuten is de Spanjaard goed voor een doelpunt in het geel-zwarte shirt. Hij scoorde onder meer de beslissende 3-2 in de competitiekraker tegen Bayern München net voor de interlandbreak. In de Champions Leaguematch half september tegen Club Brugge (0-1 winst) ontbrak Alcacer door een spierblessure.

“We hebben Barcelona vandaag laten weten dat we de optie om hem te kopen zullen lichten”, verduidelijkte Dortmunds sportief directeur Michael Zorc. “Hij is een echte doelpuntenmaker met veel voetballende kwaliteiten die voor ons al belangrijke matchen heeft gewonnen.”

Dortmund zou voor Alcacer zo’n 23 miljoen euro op tafel leggen. De Spanjaard telt vijftien caps achter zijn naam en scoorde daarin negen keer. Hij zat niet in de selectie voor het WK.