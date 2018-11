Regering keurt eerste maatregelen ‘arbeidsdeal’ goed: nooit meer op brugpensioen voor je zestigste

De federale regering lanceert vandaag een eerste pakket van zeven maatregelen uit haar ‘arbeidsdeal’. Over een daling (in de tijd) van de werkloosheidsuitkeringen is nog niets beslist. Vast staat wel dat de leeftijd om in aanmerking te komen voor het zogenaamde SWT, het vroegere brugpensioen, bij herstructureringen omhoog gaat naar 60 jaar.

Op de federale ministerraad heeft de minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), vanmorgen groen licht gekregen voor zeven maatregelen die tot de zogenaamde arbeidsdeal behoren. Die deal bestaat uit een dertigtal activeringsmaatregelen, bedoeld om meer Belgen aan het werk te krijgen.

Geen totaalakkoord

Over de belangrijkste onderdelen van de arbeidsdeal is er (nog altijd) geen politiek akkoord tussen de vier meerderheidspartijen. Zo is er in het eerste, goedgekeurde pakket geen sprake van de invoering van degressiviteit (afname) van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Evenmin van de invoering van een gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen.

Ook het recht van oudere werknemers op een “zachte landingsbaan” (in een minder uitputtende job of werkregime) staat nog niet in de lijst van zeven beslissingen.

Het is onduidelijk wanneer deze dossiers – die in de voorbije maanden tot onenigheid leidden binnen de federale regering – afgeklopt zullen worden. De werkgeversfederaties VBO en Voka dringen alvast aan op een snelle beslissing over de werkloosheidsuitkeringen.

Opbrengst te hoog ingeschat

Het uitblijven van een totaalakkoord legt een zware hypotheek op de hoge ambities die de regering-Michel zelf heeft uitgesproken over haar arbeidsdeal. Zo wordt gehoopt dat de activeringsmaatregelen 12.500 werklozen aan het werk zullen helpen, en tegelijkertijd 505 miljoen euro aan besparingen in de sociale zekerheid kan opleveren.

Het Rekenhof heeft vorige week alvast laten verstaan dat de regering de opbrengst in jobs en geld “te hoog inschat”.

Wel goedgekeurd

Wat staat er dan wel in deel 1 van de arbeidsdeal?

Werknemers: krijgen een recht op outplacement wanneer ze hun job verliezen na “medische overmacht”; zien de leeftijd voor tijdskrediet bij eindeloopbaan opgetrokken van 55 naar 60 jaar; kunnen voortaan 48 maanden tijdkrediet nemen om een opleiding tot knelpuntberoep te volgen.

Werkgevers: krijgen een versoepeling van de voorwaarden om een scholingsbeding te vorderen wanneer een pas aangeworven werknemer het bedrijf verlaat voor een concurrent. Op die manier kan de ex-werkgever de kosten van de investering in opleiding recupereren.

Voor werklozen: wie zijn baan verliest, moet zich voortaan binnen de maand inschrijven bij de regionale arbeidsdienst (in Vlaanderen is dat de VDAB), zodat die sneller naar een nieuwe job kan helpen zoeken.

Leeftijd SWT omhoog

De meest ingrijpende maatregel uit dit eerste deel van de deal bestaat uit het optrekken van de leeftijdsgrens en de loopbaanvoorwaarden om toegang te krijgen tot het SWT (brugpensioen). Hierover was er al langer een politiek akkoord tussen de vier regeringspartijen.

Voor een individuele werknemer die op SWT wil, gaat de minimale loopbaanduur vanaf 2019 naar 41 jaar. Bij bedrijven in herstructurering gaat de leeftijd naar 59 jaar in 2019 en naar 60 jaar in 2020.

SWT’ers zullen vanaf 2019 tot de leeftijd van 63 jaar beschikbaar moeten zijn voor een “aangepast jobaanbod”; in 2020 wordt dat 65 jaar.