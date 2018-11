AA Gent kan tegen Antwerp niet rekenen op alsnog geschorste Plastun

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete opgelegd aan Igor Plastun. AA Gent legt zich neer bij dat vonnis, waardoor de Oekraïense verdediger de thuiswedstrijd van zondag tegen Antwerp mist.

Plastun werd op 11 november in de competitiewedstrijd op het veld van RSC Anderlecht (2-0) in de slotminuten rechtstreeks uitgesloten, omdat hij aan het shirt van de doorgebroken Landry Dimata ging hangen. Ref Lambrechts toonde zich onverbiddelijk.

AA Gent weigerde het strafvoorstel van één speeldag schorsing en kreeg nadien uitstel, omdat Plastun wegens interlandverplichtingen niet kon opdagen. Maar ook op de tweede zitting was de verdediger afwezig, waardoor “geacht wordt dat de voorgestelde speeldag schorsing alsnog aanvaard wordt”.

Eerder in de wedstrijd had de scheidsrechter ook al de rode kaart getoond aan Birger Verstraete, die voor twee duels effectief geschorst werd. Ook de middenvelder mist dus de topper tegen de Great Old.