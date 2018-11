Vier jaar cel, deels met uitstel, voor zoon die mama liet wegkwijnen voor geld

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Yves P. (30) uit Zwijndrecht veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief. Met behulp van valse documenten had hij zijn moeder elf jaar lang blaasjes wijsgemaakt over zijn studies, zodat hij haar geld kon aftroggelen om zijn luxueuze levensstijl te financieren. Het ging zelfs zo ver dat hij haar liet onderduiken, omdat “haar leven in gevaar was”. Op die manier kon hij ongestoord haar geld opsouperen.

Een neef had op 22 mei 2018 ontdekt dat de moeder van Yves P. in een leegstaande woning verbleef aan de Koning Albertstraat in Zwijndrecht. Het slachtoffer woonde daar al 106 dagen in erbarmelijke omstandigheden. Er was geen warm water, er stonden geen meubels en ze sliep op het kussen van een tuinstoel. De beklaagde kwam haar één keer per maand opzoeken en gaf haar dan 50 euro voor boodschappen. Ze mocht enkel naar buiten om eten te kopen. De vrouw was compleet geïsoleerd en tekende bloemen om niet gek te worden. Toen ze haar vonden, woog ze nog maar 39 kilo.

De beklaagde had haar verteld dat ze gezocht werd door Interpol en dat haar ex-man haar dood wilde. Het bleek niet het enige verhaal dat Yves P. verzonnen had. Hij had het slachtoffer ook jarenlang wijsgemaakt dat hij rechten studeerde en geregeld naar het buitenland moest voor opleidingen en cursussen. Hij toonde de vrouw brieven van professoren die hem een “briljant student” noemden. De trotse moeder betaalde hem iedere maand 2.000 euro, maar een diploma kreeg ze nooit te zien.

De vrouw had 732.075 euro schadevergoeding geëist wegens oplichting, maar de rechtbank verklaarde wat die feiten betreft de strafvordering onontvankelijk. Strikt juridisch gezien kan een zoon zijn moeder niet oplichten. De vrouw kreeg wel een morele schadevergoeding van 10.000 euro toegekend, omdat haar zoon haar onmenselijk behandeld had. De beklaagde moet zich aan een contactverbod met zijn moeder houden en zich psychotherapeutisch laten begeleiden.