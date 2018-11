Nieuw, gigantisch fossiel ontdekt in Polen: eerste “zoogdier” dat bij dino’s leefde

De ontdekking van een fossiel in Polen wijst erop dat dinosaurussen niet de enige wezens waren die erg groot konden worden zo’n 200 miljoen jaar geleden. Het pas ontdekte, enorme, prehistorische wezen zou gemakkelijk 9 ton wegen en zo groot worden als een olifant. Het zou bovendien de ideale kruising zijn tussen een neushoorn en een reuzenschildpad, aldus de wetenschappers.

De wetenschappers die het fossiel ontdekten, konden het identificeren als een zoogdierachtig reptiel dat zo’n negen ton woog en zeker zo groot als een olifant was. Vooral dat laatste maakt de ontdekking erg interessant: het toont aan dat dinosaurussen niet de enige, reusachtige levende wezens waren ten tijde van het Jura-tijdperk, zo’n 200 miljoen jaar geleden.

“Wie had ooit kunnen denken dat er gigantische zoogdierachtigen waren”, zegt Stephen Brusatte, paleontoloog aan de Universiteit van Edinburgh. “Dieren die gewoon naast enkele van de allereerste dinosaurussen leefden.”

Nieuwe theorieën

Het fossiel werd ontdekt nabij het Poolse dorpje Lisowice, in het zuiden van het land, en kreeg de toepasselijke naam Lisowicia bojani. Enerzijds verwijzend naar de vindplaats, anderzijds naar de Duitse anatoom genaamd Ludwig Heinrich Bojanus. In 2006 kreeg het team al een eerste ​​tip dat iemand botfragmenten had gevonden. Bij hun eerste opgravingen vonden ze binnen het kwartier fossielen. Vandaag, meer dan tien jaar later, hebben ze meer dan 1.000 botten opgegraven.

De Lisowicia bojani behoort tot de dicynodontia, een groep gewervelde dieren die de voorouders vormen van de (voornamelijk plantenetende) moderne zoogdieren. De meesten onder hen waren trouwens ook tandenloos. De bevindingen van de wetenschappers, een universitair team uit het Zweedse Uppsala dat samenwerkte met de Poolse Academie van Wetenschappen, werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

“Deze ontdekking roept erg veel vragen op over wat deze wezens zo groot maakt”, zei de Poolse professor Tomasz Sulej. “We willen nu weten hoe het precies kan dat dicynodontia ook zo groot werden. Onze vondst blaast gaten in de theorieën die we tot nog toe volgden over zoogdierachtige reptielen.”

“De eerste zoogdierachtigen trokken zich terug in de schaduw terwijl de dinosaurussen opstonden en uitgroeiden tot reusachtige wezens. Of dat is toch wat ik aan mijn studenten vertelde. Deze vondst werpt een nieuw licht op dat verhaal”, beaamt ook paleontoloog Brusatte.

Kruising neushoorn en reuzenschildpad?

Hoewel de meeste dicynodontia geen tanden hadden, bezat de Lisowicia bojani wel slagtanden op de bovenkaak. Het wezen zou ook een hoekige bek hebben, net zoals een schildpad.

Daarnaast hadden de meeste dicynodontia een houding die nogal ongemakkelijk lijkt: hun achterpoten en lichamen waren erg recht, zoals die van een neushoorn, maar hun voorpoten lang en vooruitstekend, zoals bij hagedissen, met een bocht om de elleboog. Volgens de wetenschappers kon die houding er wel helpen om het enorme gewicht te dragen.

Het meest bijzondere aan de vondst blijft de grootte van het dier: “De enorme maat van Lisowicia is vergelijkbaar met die van de Triceratops (een dinosaurus) en de olifanten en neushoorns van vandaag”, vertelt paleontoloog Jelle Reumer. “Mogelijk was het een aanpassing aan extreme herbivorie of uit de noodzaak om roofdieren te groot af te zijn.”