Aardbeving in buurt van kerncentrale Fukushima

Rond 16 uur was er een aardbeving in de buurt van de kerncentrale van Fukushima (Japan). De aardbeving had een kracht van 5.3 op de schaal van Richter.

Volgens de allereerste berichten richtte de aardbeving geen schade aan. Er zijn ook nog geen slachtoffers gemeld. De Japanse overheid kondigde ook geen tsunamialarm af.

In 2011 werd Fukushima getroffen door een zware aardbeving in Nakadori, het noordelijke deel van Japan. In de kerncentrale van Fukushima vond een kernsmelting plaats, waardoor kernbrandstof op de bodem van de reactoren terechtkwam. Ook een waterstoftank explodeerde. Meteen na de ramp werden meer dan 100.000 mensen uit de regio geëvacueerd.