Soldaten ontmoeten elkaar op weg die Zuid- en Noord-Korea voor het eerst in 14 jaar verbindt

Nu Zuid- en Noord-Korea voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig weer door dezelfde deur kunnen, worden ook wegen die in de gedemilitariseerde zone liggen opnieuw met elkaar verbonden. Op deze weg, die de twee landen voor het eerst in 14 jaar verbindt, ontmoetten soldaten uit beide kampen elkaar. En ze hadden meteen een speciale opdracht: gesneuvelde soldaten opgraven.

Eerder deze week blies het communistische Noord-Koreatien van de eigen bewakingsposten op aan grens met hun tot voor kort vijandige buurland. Ook dat maakt deel uit van de overeenkomst om de spanningen tussen beide landen te verminderen.