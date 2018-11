Tom Van Grieken, de kwelduivel van N-VA: “Als de regering het migratiepact goedkeurt, kan Francken niet anders dan ontslag nemen”

Vlaams Belang weet opnieuw hoe het de zweeppartij kan zijn van weleer. Na zijn verkiezingsoverwinning dwingt voorzitter Tom Van ­Grieken (32) via het VN-migratiepact de regering tot een spreidstand die alleen maar pijnlijk kan aflopen. “N-VA kon hierover niet zwijgen. Wij weten dat hun mailbox uitpuilt met berichten van mensen die ver­langen dat ze dat pact niet gaan ondertekenen.”

Het verkiezingsresultaat van zijn partij maakt dat Tom Van Grieken het jaar kan afsluiten met een goed gevoel. Maar 2018 was niet over de hele lijn fantastisch. In maart overleed zijn moeder op haar 58ste ...