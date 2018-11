FC Basel viert feest: driegangenmenu voor mannen, vrouwen krijgen sandwiches en helpen bij tombola

Op sociale en klassieke media is het verhaal gretig opgepikt. Voor het galafeest waren meer dan duizend mensen uitgenodigd, waaronder dus het mannenteam. FC Basel is al jaren een vaste waarde aan de top van het Zwitserse clubvoetbal en bereikt ook regelmatig de groepsfase van de Champions League.

Maar ook de dames van FC Basel behoren tot de nationale en internationale top en zijn momenteel actief in de Champions League.

Budgettair gaapt er echter een brede kloof tussen beide elftallen. Om het budget ietwat op te krikken werd aan het vrouwenteam voorgesteld om mee te helpen met het verkopen van tombolaloten. Een deel van de opbrengst zou dan rechtstreeks naar de clubkas van het vrouwenteam vloeien. De vrouwen gingen akkoord, na afloop van hun ‘werkzaamheden’ werden ze naar een apart zaaltje geleid waar ze van de club sandwiches kregen aangeboden terwijl hun mannelijke collega’s aan het driegangenmenu aanschoven.

Op sociale media werd giftig gereageerd op deze werkwijze, de club verdedigde zich door te stellen dat voor dit galadiner enkel het eerste elftal was uitgenodigd en dat men zoveel als mogelijk plaatsen wilde vrijhouden voor ‘betalende’ fans. Later dit jaar staat nog een groot ‘verjaardagsfeest’ gepland waarvoor alle teams en medewerkers van de club zullen worden uitgenodigd.

While the men's FC Basel team sat down to enjoy a three-course meal at a swanky gala to celebrate its 125th anniversary, the women's side were hard at work selling raffle tickets to guests https://t.co/GKPjqZoyCy pic.twitter.com/b3V5bJtftm

"It's really astonishing." Indeed.



FC Basel makes its women's team work at an anniversary gala, while men's team enjoyed three-course meals.



"I would say they [FC Basel] are a very, very bad example for society."https://t.co/C6UkIOlUnn