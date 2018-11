CD&V clasht met Francken over beperking asielaanvragen

CD&V-parlementslid Nahima Lanjri heeft kritiek op staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Die heeft beslist dat per dag maar 50 tot 60 asielaanvragen kunnen worden geregistreerd. “Kan niet”, meent Lanjri.

2.750 mensen vroegen in oktober in ons land asiel aan. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) vindt dat we daarom “in crisismodus” zijn. Hij beperkt dan ook de registratie van asielaanvragen tot vijftig à zestig per dag, met voorrang voor de meest kwetsbaren (zoals vrouwen en kinderen). Sinds gisteren laat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die de asielaanvragen registreert, dus maar 50 à 60 mensen meer binnen in de wachtzaal.

De gevolgen laten zich al voelen. Gisteren moest de dienst een vijftigtal kandidaat-asielzoekers wandelen sturen omdat de wachtzaal vol zat, zegt de woordvoerder van DVZ. Vandaag werden een zestigtal mensen niet toegelaten. Zij hebben geen recht op opvang, en staan dus op straat.

Op Radio 1 uitte CD&V-parlementslid Nahima Lanjri kritiek op die maatregel. “Iedereen moet de kans krijgen asiel aan te vragen”, zegt ze. “Je kan dat niet zomaar beperken aan de toegang.” Ze hekelt het feit dat Francken deze beslissing nam zonder overleg.

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt om de limiet op asielaanvragen “onmiddellijk op te heffen”.