Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos testte positief op doping na gewonnen Champions League-finale

Sergio Ramos, de kapitein van Real Madrid, heeft na de gewonnen Champions League-finale van 2017 een afwijkende dopingtest afgelegd. Het icoon van de Koninklijke en de Spaanse nationale ploeg kwam daar echter bijzonder goed mee weg: nadat de clubdokter had verklaard dat het om een menselijke fout ging, werd er geen gevolg meer aan de zaak gegeven door de Europese voetbalbond UEFA. Dat schrijft De Standaard vrijdagavond op basis van data van Football Leaks.

De feiten dateren van juni 2017, toen Real Madrid het Italiaanse Juventus met 4 - 1 klopte in de finale van de Champions League. Eén maand later bleek uit dopingonderzoek dat Sergio Ramos, de kapitein van de Koninklijke, positief getest had op het gebruik van het verboden dexa-methasone. Dat is een ontstekingsremmer en pijnstiller die ook concentratiebevorderend werkt.

Sergio Ramos na afloop van de bewuste Champions League-finale. Foto: AFP

Volgens de regels van de Europese voetbalbond UEFA, die de Champions League organiseert, mag het product pas gebruikt worden als de teamdokter het schriftelijk vermeldt bij het dopingonderzoek in kwestie. Dat was echter niet gebeurd. Real Madrid en Sergio Ramos kwamen ermee weg nadat de teamdokter alle schuld op zich had genomen. Hij zei dat hij Ramos de dag voor de wedstrijd twee injecties had gegeven, een in de knie en een in de schouder, omdat Ramos leed aan “chronische pijn”.

Niet eerste inbreuk op dopingreglement

Volgens de gegevens van Football Leaks was het niet de enige keer dat Ramos en Real nogal losjes omsprongen met een dopingcontrole. Een onaangekondigde dopingcontrole bij de Koninklijke liep in februari 2017 helemaal in het honderd nadat Cristiano Ronaldo zijn beklag had gedaan en de sfeer daarop “gespannen” geraakte. Op 15 april 2018, na een uitwedstrijd op het veld van Malaga, vertikte Sergio Ramos een dopingcontrole af te leggen voor het douchen. Opnieuw een inbreuk op de dopingreglementen.

Foto: REUTERS

Real Madrid is een van de succesvolste voetbalclubs ter wereld. De Spaanse topclub, die sinds dit seizoen met Thibaut Courtois ook een Rode Duivel in de rangen heeft, won vier van de laatste vijf edities van de Champions League. Aanvoerder Sergio Ramos is een boegbeeld – overigens niet alleen voor Madrid, maar voor heel Spanje. Hij is kapitein van de Spaanse nationale ploeg, waarmee hij één keer het WK en twee keer het EK won.