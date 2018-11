Topsporter veroorzaakt paniek op vliegtuig door… bijnaam

De bijnaam van een voormalig topsporter heeft vorig weekend paniek doen ontstaan in een passagiersvliegtuig. Het cabinepersoneel dacht immers dat een inzittende tijdens de vlucht riep dat er een bom aan boord was.

Toen een passagier tijdens de vlucht van Cardiff naar Cork plots “bomber” riep, raakte het personeel gealarmeerd. De stewardessen lichtten meteen de piloot in.

Maar er bleek geen reden tot paniek. De inzittende in kwestie had gewoon de bijnaam van zijn vriend, die zich vooraan in het vliegtuig bevond, geroepen.

En die vriend was niemand minder dan Eoin “Bomber” Liston, een voormalig topspeler van Gaelic football, een balspel met kenmerken van zowel voetbal als rugby. Hij kreeg de bijnaam nadat hij drie doelpunten had gescoord tijdens een historische match in 1978.

Het cabinepersoneel, dat nog niet helemaal overtuigd was van het verhaal, haalde er de gsm bij om zijn naam door Google te halen. “Mijn vriend is nadien een tijdlang ondervraagd, tot ze op het internet bevestiging hadden gevonden dat het wel degelijk mijn bijnaam is”, zegt Eoin Liston zelf.