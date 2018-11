Verkrachte meisjes na nachtmerrie in Antwerpen: “Wie wil er een meisje dat is aangeraakt door vier mannen in één nacht?”

Antwerpen -

Ze voelen zich schuldig, schamen zich en speelden zelfs met de gedachte er niet meer te willen zijn. De twee Nederlandse meisjes die begin dit jaar na een nachtje uit in Antwerpen door vier mannen werden verkracht, ondervinden daar nog steeds ernstige gevolgen van. De vier daders van Afrikaanse afkomst werden vrijdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenis, deels met uitstel. “De straf is aan de milde kant”, reageert Nathalie Van Sande, de advocate van de meisjes. “Maar de grootste vrees van de slachtoffers is gelukkig uitgebleven.”