Ooggetuige die Belgische spookrijder kruiste: “Was hij maar omgekomen, nu is een onschuldige jongeman dood”

Een Belgische spookrijder (63) heeft donderdagavond nabij het Nederlandse Maarheeze een dodelijk ongeval veroorzaakt. De spookrijder overleefde de frontale botsing, de tegenligger niet. “Was die spookrijder maar omgekomen. Nu is echt een volkomen onschuldige jongeman dood. Het is intens triest”, aldus een ooggetuige die de spookrijder kruiste aan De Telegraaf.

De Belgische bestuurder had schijnbaar niet door dat hij aan het spookrijden was. Volgens de ooggetuigen reed de 63-jarige bestuurder 120 km/u. Hij knalde op een tegenligger, de bestuurder overleefde het niet. “Deze jongen en zijn vriendin woonden net samen hoorde ik, en dan dit”, zegt ooggetuige Erwin Vaes aan de Telegraaf.

Vaes en zijn collega hebben de spookrijder gekruist. Naar eigen zeggen is hij aan het ergste ontsnapt want kort nadat hij de spookrijdende Belg kruiste was slechts één rijstrook beschikbaar door wegenwerken. “Kom je hem daar tegen, dan kun je helemaal niets.”

Vaes vindt het overlijden van de jongeman triest, maar vooral oneerlijk. “Was die spookrijder maar omgekomen. Nu is echt een volkomen onschuldige jongeman dood. Het is intens triest.”