Jonge Duivels loten topaffiches op EK

De Belgische beloftenploeg neemt het komend jaar op het EK in Italië en San Marino (16-30 juni 2019) in groep A op tegen Italië, Spanje en Polen, zo wees de loting van vrijdag in Bologna uit.

De troepen van Johan Walem openen hun toernooi op 16 juni tegen Polen, vlak na de openingswedstrijd tussen het gastland en Spanje. Drie dagen later wordt er gespeeld tegen Spanje, op 22 juni wordt de groepsfase afgesloten met het duel tegen Italië.

Een zware loting, maar de Belgen, winnaar van kwalificatiegroep 6, kwamen voor de loting dan ook terecht in pot 3, de laagste pot. De twaalf teams werden vervolgens ingedeeld in drie groepen van vier landen. De groepswinnaars en de beste tweede plaatsen zich voor de halve finales van het EK. Die vier landen zijn meteen ook zeker van hun stek op het olympisch voetbaltoernooi in 2020 in Tokio. Indien Engeland (dat geen olympisch land is) zich plaatst, zal er een play-offduel gespeeld worden tussen de overige twee tweedes voor het laatste olympisch ticket.