Kevin Jeys, de man die niet vluchtte voor de vlammenzee van Californië

Zeker 84 doden en al maar dan 200 vermisten. Dat is de voorlopige zware tol van de bosbranden in Californië. Iedereen vluchtte er weg. Eén man bleef: Kevin Jeys (62). Aan de New York Times vertelt hij over het leven in de brandende hel.

“Voor mijn dieren. Daarom ben ik gebleven. Moest ik ze hier misschien achterlaten in de zekerheid dat ze levend zouden verbranden? Zo ben ik niet. Nog liever zelf mee ten onder gaan dan voor de rest van mijn leven verteerd worden door schuldgevoel.” Zo motiveert Kevin Jeys zijn beslissing om te blijven toen iedereen wegrende.

Midden deze maand braken de ergste bosbranden ooit uit in Californië. In Paradise in het noorden viel de grootste schade en de meeste slachtoffers. Het moet verschrikkelijk zijn geweest. Zowat de hele stad van 27.000 mensen is geëvacueerd naar veilige zones.

“Propaantanks explodeerden overal, mensen schreeuwden en de sintels van de gebouwen rondom mij knetterden oorverdovend,” zegt Jeys een advocatenklerk. “Maar ik bleef zitten. Bij mijn dieren: drie katten, een kaketoe, een zebravink, twee boomkikkers en een rode hagedis.“

“Ik heb even geprobeerd mijn dieren in mijn Mazda te laden. maar toen begaf die het en heb ik maar besloten te blijven.”

Foto: AP

Kevin Jeys kwam in conflict met zijn sheriff, die uiteindelijk moest beseffen: “Bij bijna elke natuurramp zijn er mensen die weigeren te vertrekken. Zelfs tijdens orkanen van categorie 5. Omdat ze beweren dat ze veiliger zijn in hun huizen dan in paniekerige files. Anderen uit angst voor plundering als ze vertrekken, kiezen om hun eigendom te verdedigen. Meneer Jeys deed het uit dierenliefde. Mooi maar dwaas en gevaarlijk.”

Foto: AP

Jeys zag heel Paradise platbranden. Daken vielen naar beneden, muren stortten in. Vaak was een schoorsteen nog het enige wat overeind bleef.

Kevin Jeys had een plan om zijn huis tegen de vlammen te beschermen. Belangrijk instrument daarvoor was zijn tuinslang. Daarmee spoot hij onafgebroken zijn dak en de muren van de eerste verdieping nat. Dan rende hij naar beneden om de brandende kooltjes in de nabijheid van zijn huis met zijn cowboylaarzen kapot te stampen. “Ik kan nog altijd niet begrijpen waarom de dennenbomen in mijn tuin geen vuur hebben gevat.”

“Op een bepaald moment zag het er zeer benard uit. De brand leek langs een steegje achter mijn huis mij toch te gaan pakken. Gelukkig passeerde net toen een brandweerwagen om de naderende vlammen te doven. Ondertussen vielen steeds meer huizen in mijn straat ten prooi aan de vlammen.”

“Toen ik de volgende dag wakker werd, leek Het Paradijs een beetje op Dresden,” zegt Jeys.

Foto: AFP

Jeys en zijn huis hadden de brand overleefd maar het ergste moest nog komen. Alle nutsvoorzieningen waren uitgevallen. Hoe overleef je zonder water, zonder elektriciteit, zonder communicatiemiddelen? “Ik had alleen een transistorradio die werkt op batterijen om te horen wat er aan het gebeuren was.”

Jeys overleefde aanvankelijk op de hulp die hij kreeg van de eerste journalisten die het gebied kwamen bezoeken. “Ik gaf ze mijn bankkaart en daarmee gingen ze voor mij levensmiddelen en sigaretten kopen. Zelf durfde ik mijn huis niet te verlaten want van de sheriff zou ik nooit nog mogen terugkeren.”

Foto: AFP

Ondertussen mogen ook de hulpploegen het gebied in. Zij delen water en sandwiches uit. “En gelukkig ook zakken kattenvoer.”

Jeys is niet blij. Hij kent te veel mensen die het vuur niet hebben overleefd. “Ik heb buren die ontsnapten met alleen de kleren die ze aan droegen. Sommigen zijn levend verbrand op hun vlucht” zegt hij. “Ik ben veroordeel tot leven op een eiland in een zee van vernietiging.”