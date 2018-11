Wil je een andere voornaam? Op veel plaatsen is het gratis, maar hier kost je dat 500 euro

Denderleeuw - Heel wat Vlamingen hebben hun voornaam al laten wijzigen dankzij de vereenvoudigde procedure die sinds afgelopen zomer geldt, maar daar zit Ireen Impens uit Denderleeuw niet bij. “Moet dit echt 500 euro kosten?”, vraagt ze zich af.

Een nieuwe voornaam vragen werd afgelopen zomer veel eenvoudiger. Voordien moest je naar de FOD Justitie stappen, waarbij de procedure tot anderhalf jaar kon duren en 490 euro kostte. Vandaag is de procedure erg vereenvoudigd en kan het aan het loket in het gemeentehuis.

Met dat in het achterhoofd trok Ireen Impens vrijdag naar het gemeentehuis in Denderleeuw. “Ik wou eens informeren met de bedoeling om mijn voornaam te laten wijzigen naar Ireen”, vertelt ze. “Destijds wilden mijn ouders me al zo noemen, maar dat mocht niet van de burgerlijke stand. Ik kreeg dan de officiële naam Irena, terwijl iedereen me altijd Ireen is blijven noemen. Ook beroepshalve gebruik ik die naam. Met die hele vereenvoudigde procedure dacht ik dat het nu het moment was om eindelijk mijn officiële naam te laten wijzigen, aangezien niemand die gebruikt.”

“Maar ik viel achterover. Eigenlijk is er niets veranderd en betaal je nog altijd een veel te hoge prijs van 500 euro”, zegt Ireen. “En dat terwijl rijbewijzen slechts ongeveer 25 euro kosten. Ik ben zwaar ontgoocheld. Je denkt dan wel eens na of het wel de moeite is om die wijziging aan te vragen.”

Bewuste keuze

Volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) gaat het om een bewuste keuze. “We hebben onlangs dat reglement gestemd en het bedrag naar 500 euro opgetrokken zodat mensen niet lichtzinnig van voornaam veranderen. Voor transgenders, mensen zonder voornaam of met een lachwekkende voornaam blijft het wel gratis”, besluit hij.