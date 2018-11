Nederlandse trucker aangevallen bij wegblokkade van ‘gele hesjes’ in Charleroi Video: Facebook

Het protest tegen de hoge brandstofprijzen dat naar ons land is overgewaaid vanuit Frankrijk, wordt al enkele dagen grimmiger. Nu zijn ook beelden verspreid via sociale media van een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die “doodsangsten” uitstond toen hij werd aangevallen door enkele ‘gele hesjes’ toen hij de snelweg was afgegaan ter hoogte van Charleroi. “Schreeuwende, met stenen gooiende idioten omsingelden mijn vrachtauto”, klinkt het bij de geschrokken trucker.

Volgens de directeur van De Wit Transport uit het Nederlandse Hillegom werd de vrachtwagen meteen gestopt toen de trucker de snelweg had verlaten. “Ze schuiven balken voor de wielen zodat hij niet verder kan”, zei Cees de Wit in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad.

De Nederlandse trucker - een man met meer dan twintig jaar ervaring - werd met stenen en takken bekogeld, en de ‘gele hesjes’ slaan en kloppen op de cabine van zijn vrachtwagen. Hij was bovendien ingesloten: achter hem joelende betogers, voor hem de politie.

“Er werd traangas afgevuurd en onze man zat er midden in”, klinkt het nog. Tot overmaat van ramp beleefde de trucker de schrik van zijn leven toen hij meerdere keren werd geramd door politie, die zich met een bulldozer een weg langs de vrachtwagen wilde banen.

Uiteindelijk kon de chauffeur zonder kleerscheuren wegkomen, maar de schade aan zijn voertuig loopt minstens op tot 50.000 euro. Al kon het erger: eerder werden vrachtwagens in brand gestoken of geplunderd. Maar voor de bloemen van de Nederlandse trucker hadden de ‘gele hesjes’ echter weinig belangstelling.

De protesten worden steeds geweldadiger en lopen vaker en vaker uit de hand. In de nacht van donderdag op vrijdag werden al tien mensen opgepakt bij manifestaties, die met projectielen gooiden of vrachtwagens probeerden te plunderen. In Frankrijk heeft een actievoerder zich in een winkelcentrum verschanst en hij dreigt zichzelf op te blazen met een granaat. Hij eist dat de actievoerders door president Macron worden ontvangen.

