Reynders wil politiek akkoord forceren over periodieke naleving rechtsstaat in EU-landen

Brussel - Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wil nog voor de Europese verkiezingen van eind mei volgend jaar een politiek akkoord forceren over de periodieke naleving van de rechtsstaat binnen de verschillende EU-lidstaten. Bedoeling is om tegen de Europese Ministerraad Algemene Zaken in januari een politieke verklaring voor te leggen. Dat heeft Reynders vrijdag gezegd na een bilateraal onderhoud met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas.

Het onderhoud vond plaats in de marge van het bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Berlijn, in het kader van de herdenking van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Onze buitenlandminister is er al enkele jaren een voorstander van om de naleving van de rechtsstaat en de mensenrechten in de EU-lidstaten op geregelde tijdstippen te laten analyseren. De laatste tijd krijgt hij naar eigen zeggen steeds meer steun van andere EU-landen voor zijn voorstel, uitdrukkelijk ook van Duitsland. Volgens Reynders gaat het intussen om het merendeel van de lidstaten.

“Net zoals we sinds enkele jaren de begrotingen van de verschillende EU-lidstaten nauwgezet onder de loep nemen, moeten we dat ook doen met de naleving van de rechtsstaat”, vindt Reynders. “Ook hier moet het mogelijk zijn om, als het niet goed zit, aanbevelingen over te maken aan lidstaten en op te treden.” De MR-minister zegt dat er technisch al veel is uitgewerkt over de te volgen procedure, met onder meer mogelijke samenwerkingen met de Raad van Europa en de VN-Mensenrechtenraad. “Maar nu wordt het tijd om naar een politiek akkoord te gaan.”

België en Duitsland zetelen vanaf 2019 twee jaar lang als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Bedoeling is om met de Europese partners in de Veiligheidsraad zoveel mogelijk samen te werken. Behalve ons land en Duitsland zitten ook Groot-Brittannië en Frankrijk - als permanente leden - en Polen in het hoogste gremium van de VN. Reynders wil eind januari tijdens de diplomatieke dagen zijn collega’s van die landen rond de tafel verzamelen in het Egmontpaleis. “Mijn Duitse en Poolse collega’s hebben al uitdrukkelijk laten weten dat ze op de uitnodiging ingaan.”