Aannemer van ‘villa-Veljkovic’ legt werkzaamheden stil: “Uitkijken naar nieuwe bouwheer”

Schoten -

In het kader van ‘Operatie Propere Handen’ werden alle goederen die voetbalmakelaar Dejan Veljkovic met illegaal geld verdiende verbeurd verklaard. Zo ook zijn villa in de chique wijk Koningshof in Schoten, waarvan de ruwbouw net volledig klaar is. De aannemer weet niet hoe het verder moet en is vertrokken. Waarschijnlijk zal het pand in de toekomst openbaar verkocht worden door de FOD Financiën.