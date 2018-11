Herstructurering supermarktgroep Mestdagh: 300 jobs verdwijnen

Brussel - Directie en vakbonden van de supermarktgroep Mestdagh hebben vrijdag het sociaal akkoord ondertekend over de herstructurering van de groep. Er worden geen winkels gesloten, maar er verdwijnen wel meer dan 300 banen. De directie zegt in een persbericht dat het akkoord “nieuwe perspectieven opent voor de groep en de werknemers”.

Mestdagh telt in België 83 vestigingen van Carrefour Market, waarvan 31 via franchisenemers. In mei kondigde de groep een herstructurering aan waarbij tot 450 banen bedreigd waren, of iets minder dan een vijfde van de jobs.

Uiteindelijk zouden er maximaal 360 banen verdwijnen in de winkels, en nog enkele in het magazijn en het hoofdkantoor. Dat zou gebeuren via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), vanaf 56 jaar, en via een regeling met vrijwillig vertrek.

De directie heeft naar eigen zeggen haar belofte gehouden om “de onderneming te reorganiseren zonder sluiting of franchisering van winkels en zonder naakte ontslagen”.

Mestdagh engageert zich in het akkoord met de bonden voorts om 21,2 miljoen euro te investeren in de “commerciële opleving” van zijn winkels. Zo kan er worden ingespeeld op “de nieuwe tendensen, zoals lokale en bioproducten”.

Maandag zal de procedure van collectief ontslag formeel beëindigd worden.