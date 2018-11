Overheidsrapport Vs: Klimaatsverandering bedreigt de Amerikaanse en wereldeconomie

Archiefbeeld: Een snelweg in de VS na een modderstroom. Foto: AFP

De verandering van het klimaat heeft reeds een effect op de Amerikaanse en mondiale economie. De negatieve effecten van de opwarming van onze planeet zullen enkel erger worden indien er geen drastische maatregelen komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Dat staat in een belangrijk, vrijdag gepubliceerd, Amerikaans overheidsrapport.

“Van nu af aan tot eind deze eeuw kunnen de verliezen die de VS lijden aan klimaatsverandering honderden miljarden dollar belopen”, aldus het laatste “National Climate Assessment”. Dit is een door het Congres gemandateerde “evaluatie” waaraan meer dan driehonderd wetenschappers hebben meegewerkt.

“Zonder substantiële en aanhoudende inspanningen om ze op mondiaal niveau te verzachten en op regionaal niveau aan te passen, zal klimaatsverandering op een steeds negatievere manier de Amerikaanse infrastructuur en tegoeden beïnvloeden, en zo ook het groeiritme deze eeuw”, zegt het rapport.

“De gevolgen van klimaatsverandering buiten onze grenzen zullen meer en meer een weerslag hebben op onze handel en onze economie, in het bijzonder de prijzen van de import en de bevoorradingskanalen in het buitenland”, waarschuwt de tekst van meer dan duizend bladzijden.

President Donald Trump heeft een soortgelijk rapport van vorig jaar in vraag gesteld. Er stond in dat klimaatsverandering een feit was en waarschijnlijk te wijten was aan de mens. Het had ook vanwege het Witte Huis fiat voor publicatie gekregen.