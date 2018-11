Club Brugge-verdediger Benoît Poulain na debacle tegen Zulte Waregem: “Als niets lukt, krijg je dit”

Club Brugge is vrijdagavond op een pijnlijke 1-3-thuisnederlaag tegen Zulte Waregem gelopen. “Als niets lukt, krijg je dit”, luidde na afloop de harde conclusie van verdediger Benoît Poulain.

De Fransman was van mening dat Club Brugge halfweg, toen het al 0-2 stond, vooral door tegenslag op achterstand was gekomen. “Voor rust missen we de kansen en wilde het dubbeltje maar niet in ons voordeel vallen”, zei hij bij Play Sports.

Foto: Photo News

De 0-3 vlak na de pauze was er echter te veel aan, aldus Poulain. “We wilden de situatie meteen na rust omkeren. Maar zij scoorden welhaast meteen en bij ons lukte niets meer. En als niets lukt, krijg je dit. We hadden te veel afval in ons spel.”

LEES OOK. Club Brugge krijgt in eigen huis uppercut van Zulte Waregem en kan zondag vierde staan