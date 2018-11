Schrik niet als uw kraantjeswater vanaf maandag vies ruikt en smaakt

Antwerpen / Herentals -

Het kraantjeswater van tienduizenden bewoners van de stad Antwerpen en de zuidrand kan vanaf maandag enkele dagen naar ammonium of chloor stinken en anders smaken. Dat komt omdat een binnenschip vol met meststoffen bijna twee weken geleden gezonken is in het Albertkanaal in Herentals. Net van dat water maakt Water-Link drinkwater.