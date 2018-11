KV Mechelen blijft op gelijkspel steken bij Roeselare

Roeselare - Roeselare en KV Mechelen hebben vrijdag op de tweede speeldag van de tweede periode in de Proximus League 0-0 gelijkgespeeld. Het was nog maar de eerste wedstrijd sinds 14 september die KV Mechelen niet winnend afsloot.

Beide opponenten hadden op zijn minst twee dingen gemeen. Primo, zowel KV Mechelen als Roeselare pakten één van de drie eerste periodetitels in de korte, driejarige geschiedenis van 1B. Secundo, beide teams deden dat met een fraaie 30 op 42, eentje méér dan Beerschot Wilrijk vorig seizoen. Een tertio wou Malinwa daar liever niet aan toevoegen, want de West-Vlamingen grepen in 2016-2017 naast de tweede periodetitel en verloren de promotiefinale van de op dit moment florerende eersteklasser Royal Antwerp FC.

“Ik ga niet wisselen om te wisselen”, liet Wouter Vrancken vooraf al in zijn kaarten kijken. En zo geschiedde. Voor de derde match op rij stuurde de Limburger dezelfde elf het veld op. ‘Nano’ Rivas Alvaro voerde in zijn tweede duel vier wissels door. De aftrap op Schiervelde werd gegeven door Anthony Van Loo, ex-Roeselare en ex-KVM en recent gestopt met voetbal na aanhoudende hartproblemen.

De pletswals die KV Mechelen in de succesvolle oktobermaand geworden was, walst al enkele weken niet meer. Ook de glans van het frivole voetbal taande. Een vaststelling waardoor menig Kakker ons – de 27 op 27 indachtig – wellicht als té kritische zuurpruim zal bestempelen. Maar ook tegen Roeselare hadden de bezoekers het niet onder de markt. Hoewel de eerste dreiging er kwam na een prima actie van Storm, was het nadien alle hens aan dek. Vooral de Mechelse linkerflank werd geteisterd door de prima spelende Yagan en de mee oprukkende Damman. Bijker zag sterretjes. Gelukkig ontzette Van Damme voor de neus van de aanstormende Dufour en besloot Camargo nadien naast. Nadat Gravenberch een voorzet van Storm van de lijn keerde, liet Bijker Yagan alweer ontglippen. Verrips hield Dufour van de 1-0. “Heb ik het toch makkelijker”, dacht zijn ploegmakker Van Cleemput aan de overkant. De rechtsachter dommelde even in en verloor Aoulad volledig uit het oog. Van Damme bracht redding.

Handspel Semedo onbestraft

Net op het moment dat Roeselare KVM in de omknelling had, kwam het aan de overkant goed weg. Semedo beging duidelijk handspel in de zestien, maar ref Vanbecelaere gebaarde van krommenaas. Tot groot protest van de bezoekers. Dufour schoot vanuit een scherpe hoek een laatste kans op Verrips.

Vrancken gaf afgelopen donderdag aan nog niet te zwaar te tillen aan het tanende spel van zijn team. Maar dat deed de T1 tijdens de rust wél. “Het is de eerste keer dat ik hem zijn stem heb weten verheffen tijdens de rust”, sprak assistent Vanderbiest tijdens de koffie. Veel zoden bracht het niet aan de tijd. Mera moest al snel de meubelen redden op een actie van Semedo. Camargo kopte een gat in de lucht.

Toch bleef het ook opletten voor Roeselare. Na een zeldzaam slippertje van Camargo kon Matthys bijna profiteren. Gravenberch ontzette in extremis. De invaller dreigde opnieuw, maar Biebauw pareerde twee keer. Aan de overkant schoot Van Acker naast. Ondertussen moest een schijnbaar geblesseerde Van Cleemput naar de kant. De Camargo schoot de laatste kans van de partij naast. Het waren de laatste akkoorden in een duel waarin Malinwa zijn aura van onoverwinnelijkheid moest afwerpen. Vrancken tilde vooraf niet aan het dalende spelniveau van zijn team, maar zal komende week toch een en ander te vertellen hebben in de Mechelse kleedkamer.

In het klassement van de tweede periode komt KV Mechelen met vier punten voorlopig aan de leiding, Roeselare is vijfde met één punt. In de algemene stand is Mechelen met 34 punten eveneens leider, Roeselare staat met zijn veertien punten zevende.