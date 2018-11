Voetbalclubs hoorden waarschuwing niet,nu gaan ze het voelen: De Block pakt RSZ-korting aan

Het is minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) menens de sociale voordelen van de profvoetballers aan te pakken. Omdat na de zaak “Propere Handen” een krachtig signaal vanuit de voetbalwereld uitbleef, heeft ze haar diensten zelf gevraagd een voorstel uit te werken. Verschillende scenario’s liggen op tafel, van het afbouwen tot het helemaal afschaffen van het RSZ-voordeel. Andere sporten worden voorlopig gespaard.

Meer nog dan van ticketverkoop, sponsorgeld of tv-inkomsten leven onze topvoetbalclubs van indirecte staatssteun. In de weekendbijlage NU bracht Het Nieuwsblad dit voorjaar uit dat de eersteklasseclubs jaarlijks een fiscaal cadeautje van 57 miljoen euro korting op de bedrijfsvoorheffing krijgen (te herinvesteren in jeugdwerking) plus 70 miljoen euro korting op de sociale zekerheid (RSZ). De clubs die de hoogste lonen betalen, strijken de grootste voordelen op. Van alle clubs spant Anderlecht de kroon, met meer dan 20 miljoen euro korting per jaar (waarvan 13 miljoen RSZ, zie grafiek).

Toen de voetbalwereld vorige maand in opspraak kwam door witwas- en matchfixingschandalen, stelden de ministers Johan Van Overtveldt (N-VA), Kris Peeters (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD) de fiscale en sociale voordelen van profvoetballers in vraag. De Block, verantwoordelijk voor de RSZ, is nu de eerste die een versnelling hoger schakelt.

“Meteen toen de zaak Propere Handen naar buiten kwam, heb ik de sector de wacht aangezegd”, zegt De Block. “Het voetbal moest orde op zaken stellen, zo niet moet de politiek het RSZ-voordeel in twijfel durven te trekken. Sindsdien heb ik ruim met de sector overlegd. Iedereen lijkt overtuigd dat er iets moet gebeuren, maar ik wil daden zien. Wat we deze week gezien hebben, stemt me allerminst hoopvol.”

De eersteklassers staken afgelopen maandag de koppen bij elkaar in een marathonvergadering, maar kwamen na afloop niet naar buiten met een overtuigend plan van aanpak. Volgens insiders zouden er maar een tweetal maatregelen voor de makelaars uit de bus komen. Dat is ruim onvoldoende voor De Block. Dat CEO Pierre François, in opspraak gebracht in Football Leaks, tot de werkgroep rond de makelaars blijft behoren, stuit dan weer op onbegrip. En ook bij andere gebeurtenissen de voorbije week scoorden voetbalbond en Pro League geen goede punten. Zo bleek dat de in opspraak ­gebrachte scheidsrechter ­Sébastien Delferière intussen weer voor de voetbalbond werkt.

“Ik vroeg een signaal, maar heb het niet gekregen”, zegt De Block. “Integendeel, wat ik deze week zag, ging eerder in de omgekeerde richting. Er moet echt iets gebeuren. Omdat concrete resultaten uitblijven, heb ik mijn diensten opgedragen een voorstel uit te werken om het RSZ-voordeel af te schaffen of af te bouwen.”

Anders dan de korting op de bedrijfsvoorheffing is het RSZ-voordeel niet aan voorwaarden onderworpen. Zoals alle werk­nemers staan sporters 13,07 procent van hun loon af aan de sociale zekerheid. Alleen wordt de korting ­berekend op een geplafonneerd bedrag van 2.327 euro. Ook wie (veel) meer verdient, betaalt het maximum van 304,09 euro per maand. Clubs betalen maximaal 591 euro per speler. Bij andere sporten stelt het probleem zich minder, omdat de lonen daar vaak lager liggen. De Block concentreert zich daarom alleen op de voetbalsector.

Professor Fiscaal Recht Michel Maus (VUB) is er zeker van. Foto: Photo News

Waarom RSZ-korting een fiscale schande is

“Marc Coucke zegt dat hij een economisch kerkhof vreest als de huidige regeling verdwijnt. Een echt economisch kerkhof riskeert hij pas als ze overeind blijft.” Professor Fiscaal Recht Michel Maus (VUB) is er zeker van. Als de Europese Commissie zich ooit eens bezig houdt met de gunstregimes die de voetbalclubs genieten, dan zal het verdict zeker “staatssteun” zijn. En dat is verboden. “Dan zullen de clubs fiscale achterstanden van tien jaar moeten terugbetalen. Als dat gebeurt, kan je een kruis maken over bijna alle clubs.”

Los van die juridische risico’s is het gewoon niet te verantwoorden dat die clubs zoveel cadeaus krijgen. “De regeling is opgezet in de jaren 70”, zegt Maus. “Toen waren al die clubs nog amateuristische vzw’s. Nu zijn het allemaal grote professionele bedrijven.” De hele zwik op de schop doen, hoeft niet. “Ik denk dat je met een aanpassing aan de Europese regels veel beter doet. Die eisen dat al de financiële voordelen geherinvesteerd worden in jeugdopleiding en infrastructuur. Schaf je het hele systeem af, dan komen de clubs achteraf toch aankloppen voor het onderhoud of de bouw van hun stadions.”