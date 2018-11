We liggen veel te vaak aan de baxter: “Verkeerd gebruik kan in ergste geval leiden tot orgaanfalen”

Het UZ Brussel gaat het gebruik van ­in­fusen – baxters in de volksmond – fors beperken. “Zo’n infuus is geen onschuldige zak water, maar een medicijn. Bij verkeerd gebruik, zeker bij kinderen en ouderen, kan het in het ergste geval leiden tot orgaan­falen”, aldus professor Manu Malbrain.

Het is een gewoonte op veel spoeddiensten: een patiënt wordt binnen­geleid en krijgt een infuus aangebracht. “Daarin zit meestal water, suiker, zout en kalium, om de patiënt te onderhouden, zoals wij dat zeggen. Echter, heel vaak hebben patiënten ­deze stoffen niet nodig omdat ze via andere manieren vocht binnen­krijgen, bijvoorbeeld doordat ze zelf nog kunnen drinken of eten, of doordat ze medicatie krijgen die al veel vocht bevat”, zegt professor Manu Malbrain, diensthoofd Intensieve Zorg van het UZ Brussel.

“Eventjes iemand aan een infuus leggen, is niet erg. Maar in de praktijk stellen we vast dat deze infusen vaak blijven hangen, en bijgevuld worden, zeker wanneer patiënten enkele dagen in het ziekenhuis blijven. En omdat daarover onvoldoende wordt nagedacht en overlegd, kan zoiets wel tot gevaarlijke toestanden leiden.” Concreet gaat het dan om het zwellen van organen door het teveel aan vocht, en zelfs orgaanfalen.

Daarom gaat het UZ Brussel artsen en verpleegkundigen nu be­geleiden, zodat patiënten enkel nog een infuus krijgen wanneer het echt ­nodig is. “We prenten het ­medisch personeel in dat een infuus geen zak met water is, maar een volwaardig medicijn dat nevenwerkingen kan hebben, waardoor telkens de af­weging moet worden ­gemaakt of een volgend infuus al dan niet nodig is.”

Er is duidelijk nog werk aan de winkel: “We hebben zowel artsen als verpleegkundig personeel getest op hun kennis rond het gebruik van infusen. Samengevat: dat leverde een buis op.”